Патріарх Кирил особисто буде відспівувати убитого в Туреччині російського посла

21 грудня 2016, 10:20 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

1b7437.gif-4.gifПатріарх Московський і всієї Русі Кирил звершить в четвер або п'ятницю відспівування загиблого в Туреччині посла Росії Андрія Карлова в храмі Христа Спасителя, повідомив "Інтерфакс-Релігії" глава патріаршої прес-служби священик Олександр Волков.

За його словами, час і день зараз уточнюються.

Напад на посла Росії в Туреччині А.Карлова відбувся 19 грудня в Анкарі під час відкриття фотовиставки "Росія очима турків".

МВС Туреччини з'ясувало, що у російського дипломата стріляв 22-річний турецький поліцейський Мевлют Мерт Алтинташ. Він убив А.Карлова декількома пострілами з пістолета, пояснивши свої дії невдоволенням політикою Росії в Сирії. В результаті атаки постраждали ще двоє людей. Чоловік, який напав, був знищений турецьким спецназом.

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теги до статті:Кирил (Гундяєв),Тероризм
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