Парафії УГКЦ в Канаді та спільнота "Лицарі Колумба" взяли опіку над дітьми Дубенського інтернату

14 лютого 2017, 09:30 | Українці поза Україною | 0 |   | Код для блогу |  | 

2017 рік в УГКЦ присвячений соціальному служінню. З цієї нагоди вірні українських парафій з округи Россбирн Вінніпезької архиєпархії (Канада) разом з о. Михайлом Хоміцьким та спільнотою "Лицарі Колумба" взяли опіку над дітьми, які навчаються в Дубенському інтернаті (Рівненська область). Про це повідомив о. Роман Бобесюк.

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На передані кошти о. Роман придбав необхідні речі: одяг, канцтовари, засоби гігієни та іграшки. Окрім цих подарунків, лицарі Колумба зібрали кошти на заміну чотирнадцяти старих умивальників на нові.

Слід зазначити, минулого року парафіяни допомагали дітям у придбанні необхідних речей. Також завдяки зусиллям спільноти "Лицарі Колумба" вдалося замінити в кухні Мирогощанського інтернату водопровідні труби, які потребували заміни. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

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теги до статті:УГКЦ в Канаді
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    • Фёдор Калашников | 14 лютого 2017, 13:35

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    • Taras Antoshevskyy | 14 лютого 2017, 13:33

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