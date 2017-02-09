Парафії УГКЦ в Канаді та спільнота "Лицарі Колумба" взяли опіку над дітьми Дубенського інтернату

2017 рік в УГКЦ присвячений соціальному служінню. З цієї нагоди вірні українських парафій з округи Россбирн Вінніпезької архиєпархії (Канада) разом з о. Михайлом Хоміцьким та спільнотою "Лицарі Колумба" взяли опіку над дітьми, які навчаються в Дубенському інтернаті (Рівненська область). Про це повідомив о. Роман Бобесюк.

На передані кошти о. Роман придбав необхідні речі: одяг, канцтовари, засоби гігієни та іграшки. Окрім цих подарунків, лицарі Колумба зібрали кошти на заміну чотирнадцяти старих умивальників на нові.

Слід зазначити, минулого року парафіяни допомагали дітям у придбанні необхідних речей. Також завдяки зусиллям спільноти "Лицарі Колумба" вдалося замінити в кухні Мирогощанського інтернату водопровідні труби, які потребували заміни. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.