Єпархію Австралії, Нової Зеландії та країн Океанії УГКЦ чекають важливі події у 2017 році

Голова Єпархіальної ради Австралії, Нової Зеландії та країн Океанії Української Греко-Католицької Церкви Маруся Яроцька розповіла про важливі події та заходи, які відбуватимуться в єпархії у 2017 році.

Як розповіла пані Маруся Яроцька єпархіальній газеті «Церква і життя», однією з найважливіших подій в житті єпархії 2017 року буде святкування 50-річчя місійної роботи сестер василіанок у Австралії.

Сестри розпочали свій апостолят у Сіднеї. У 1970 році сестри василіанки заснували монастир в Мельбурні, а в 1977 році – в Аделаїді. Тепер їхні обителі є в Північному Мельбурні, Вейвілі та Лідкомбі. «Ми можемо тільки дивуватися, як багато вдалося зробити сестрам за всі ці роки в Австралії. Їхня посвята та побожність допомогли багатьом знайти своє духовне життя. Ми можемо тільки дякувати Богові за те, що послав їх нам та дозволив нам допомогти їм бути свідками Божої любові», – зазначив владика Петро (Стасюк), Єпарх УГКЦ Австралії та країн Океанії.

За словами голови Єпархіальної ради, щоб віддати належне праці сестер, впродовж року по цілій Австралії відбуватимуться святкові заходи.

Також у 2017 році особливу увагу буде приділено молоді. За словами владики Петра, цей рік буде Роком молоді. Планується розвинути апостолят молоді – роботу з молодими членами спільноти. У різних парафіях волонтери разом з отцями проводитимуть заняття з молоддю. Розроблена програма заходів, які включатимуть зустрічі, вечори, навчання.

“Ми також будемо проводити роботу, спрямовану на залучення молодих людей до нашої церковної громади. Це дуже важливо, щоб наші ряди поповнювалися новими служителями”, – розповіла Маруся Яроцька.

У планах Єпархіальної ради також організувати прощу до храму в Канберрі, де перебувають мощі мученика Володимира Прийми. “Ця місія має на меті піднести людей духовно, обновити. Також вона має просвітницький характер – дати нашим вірним нові знання. Тема місії підкреслюватиме покликання. Це також нагода зустрітися з новими парафіянами. Нові парафіяни бачать усе у новій формі, в них інакший підхід…” – піділилася своїм баченням призначенням майбутньої прощі пані Яроцька.

Нагадаємо, у 2014 році Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав, перебуваючи в Австралії, під час Архиєрейської Літургії проголосив храм Святого князя Володимира в Канберрі паломницьким місцем для всіх вірних українських греко-католиків, що живуть в Австралії.

У 2017 році єпархія продовжуватиме співпрацю з Українським католицьким університетом у Львові. “Ми проводитимемо роботу щодо заохочення нашої молоді їхати в Україну на літню школу. Щороку туди приїжджає певна кількість молодих людей з Австралії і ми хочемо надалі підтримувати цю ініціативу”, – відзначає голова Єпархіальної ради.

У заохоченні молоді їхати в Україну на навчання єпархію підтримує Фундація Карпати. Цього року оголошено конкурс на здобуття стипендій на навчання у літній школі Українського католицького університету. Стипендія покриває оплату за навчання, проживання, харчування та екскурсії.

Минулого року світ побачило перше видання англомовного перекладу Катехизму УГКЦ “Христос – наша Пасха”. Цього року єпархія займатиметься поширенням цього видання. Як розповіла Маруся Яроцька, маючи видання Катехизму двома мовами, «ми з волонтерами та отцями плануємо відвідати усі парафії з презентаціями та поясненням основи нашого Катехизму».

2017 рік Українська Греко-Католицька Церква присвятила особі Патріарха Йосифа Сліпого – ісповідника віри – з нагоди 125-річчя його дня народження. З цієї нагоди єпархія УГКЦ в Австралії та Новій Зеландії також проводитиме урочисті заходи. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.