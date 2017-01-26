Митрополит УПЦ в США Антоній відзначає сьогодні сімдесятирічний ювілей

30 січня Митрополит Антоній – четвертий митрополит Української Православної Церкви США – святкує свої іменини (Св. Антонія Великого) та сімдесятирічний ювілей.

Духовенство, Рада Митрополії, Консисторії та вірні Української Православної Церкви США та Діаспори привітали єрарха. «Подай Господи, щоб інші, бачачи його приклад служіння базований на любові і жертовності, відгукнулися і слідували його прикладу, та беручи Хрест Твій ішли за Тобою; молимось Тобі, вислухай нас і помилуй», – йдеться у привітанні.

Митрополит Антоній (в миру – Іван Щерба) народився у 1947 р. в Шароні (Пенсільванія, США). Вивчив теологію в українській семінарії св. Андрія у Вінніпезі та соціологію в університеті того ж міста. Перше служіння здійснював в Українській митрополії в США, яка веде своє походження від двох структур, що виникли у 1921 і 1942 рр.. в Україні. У 1995 р. це церковне співтовариство перейшло під юрисдикцію Константинопольського Патріархату на правах автономної митрополії. При цьому більшість духовенства Української митрополії без зайвого розголосу було перерукопокладено за участю єпископату Константинопольської Церкви через невизначеність канонічного статусу кліриків.

Майбутній митрополит Антоній був висвячений у диякона 1 жовтня 1972 р., у священика - 26 листопада 1972 р. Протягом декількох років служив в Ембріджі (Пенсільванія) і Хеммонді (Індіана). Вже після поставлення на пресвітера навчався на теологічному факультеті Університету Loyola в Чикаго і Університету Purdue (Індіана). Прийняв чернечий постриг у 1982 р., отримавши ім`я Антоній. Був висвячений на єпископа в 1985 р. і призначений ректором і адміністратором семінарії Святої Софії, і ніс цей послух до 1989 р. Потім отримав призначення до Австралії, де залишався на чолі української єпархії до 1997 р, коли був зведений в сан архієпископа. У 1998 р. був поставлений на чолі проекту нового комплексу, що включає центр архівів і досліджень, семінарію, бібліотеку та український музей в Нью Джерсі. У 2010 р. архієпископ Антоній був обраний скарбником Асамблеї канонічних єпископів Північної Америки і поставлений на чолі комітету фінансових справ.

Митрополит Антоній був обраний митрополитом УПЦ в США на позачерговому Соборі 6 жовтня 2012 у Митрополичому центрі м. Саут-Баунд-Брук. Собор відбувся після того, як 21 травня 2012 року на 76-му році життя відійшов у вічність Предстоятель Української Православної Церкви в США Митрополит Костянтин (Баган), який очолював цю Церкву з 1993 року. Вибір Собору був підтверджений Синодом Константинопольського Патріархату, а 21 жовтня 2012 Патріарх Константинопольський Варфоломій зустрівся з митрополитом Антонієм та повідомив про це.

26 січня 2013 в соборі святого апостола Андрія Первозванного Сілвер-Спрінгс (Меріленд) відбулась інтронізація митрополита Антонія (Щерби). В інтронізації новообраного глави Української Православної Церкви в США взяли участь понад 500 віруючих і близько 70 священнослужителів митрополії, а також багато гостей з інших Православних та Католицької Церков. Про це повідомляє офіційний сайт УПЦ в США.

27 січня 2013 року митрополит Антоній відслужив свою першу Літургію як Глава УПЦ в США.

Митрополит Антоній (Щерба) веде активну патріотичну діяльність. Так, під час зустрічі з Петром Порошенком, яка відбулася 17 лютого 2015 року в рамках зустрічі з Всеукраїнською Радою Церков та Релігійних Організацій Петро Порошенко, в якій взяли участь єрархи Постійної Конференції Українських Православних Єпископів поза Межами України, Митрополит Антоній наголосив, що Президент і всі присутні повинні знати, що далеко за океаном вірні Української Православної Церкви США так само переживають і страждають через події, що відбуваються в Україні. Він також запевнив Президента у молитвах вірних УПЦ в США під час кожної Літургії.

Відома активна гуманітарна діяльність УПЦ в США на підтримку наших воїнів в АТО та біженців з Донбасу. Так, у червні 2015 року за ініціативи УПЦ в США у віддалені райони Центральної та Східної України, у Львівський госпіталь, де проходять лікування поранені військові, та біженцям і дітям з Донбасу, була доставлена гуманітарна допомога.