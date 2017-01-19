Акція «Не мовчіть!» пройшла в Нью-Йорку біля консульства РФ в підтримку переслідуваних християнських громад в Криму і на Донбасі

20 січня 2017, 15:31 | Українці поза Україною | view video | 0 |   | Код для блогу |  | 

19 січня в Нью-Йорку перед будівлею консульства Російської Федерації відбувся мирний мітинг на підтримку християнської громади «Голос Надії» в місті Бахчисараї (Крим), а також інших церков в Донецькій і Луганській областях.

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Мета акції, за словами організаторів, привернути увагу громадськості і російської влади до факту гоніння на ці громади. Так, всім відомі випадки, коли будівлі церков перетворювалися в склади зброї, а людям забороняли збиратися в них. Церква «Голос Надії» в грудні 2016 року одержала розпорядження від влади в Криму «про заборону експлуатації будівлі».

На акцію в Нью-Йорку мітингувальники вийшли з плакатами з написами: «Не мовчіть! Свободу мирним зібранням на окупованих територіях!», «Бог за нас» та ін.

Учасники виконували християнські та патріотичні пісні, вигукували гасла із закликом «не мовчати», зверталися в гучномовець до тих, хто перебував за стінами консульства, а також молилися.

Алекс Крищук, один з учасників акції, так прокоментував мітинг: «Ми не будемо мовчати про те, що відбувається в Криму і на окупованих територіях України. Наше зібрання тут – це підтримка наших братів і сестер по вірі, які, на жаль, переживають гоніння. І те, що сьогодні у віруючих відбирають право на свободу віросповідання, відбирають  молитовні будинки – дуже сумний факт. Це мирний протест, але ми не будемо мовчати!».

Нагадаємо, що раніше в Києві, а також в Сіетлі (штат Вашингтон) пройшли подібні акції на захист християнських громад в Криму та на окупованих територіях. Про це повідомляє офіційний сайт церкви «Скинія».

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теги до статті:Донбас,Крим,Переслідування християн
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