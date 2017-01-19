Українська церква у США відзначила ювілей

20 січня 2017, 10:15 | Українці поза Україною | 0 |   | Код для блогу |  | 

Українська парафія Св. Йосифа Обручника, що у Чикаго, днями відзначила своє 60-річчя. Вона є однією з найбільших громад УГКЦ в єпархії св. Миколая й налічує близько тисячі парафіян, повідомляє Світ.UA.

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 Ця церква посідає 8 місце у світі серед релігійних будов з незвичною архітектурою.

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"60 років тому, на місці, де збудована церква, були поля фермерів. Діти емігрантів з Галичини першого покоління, разом з батьками (180 родин) під опікою священика Йосифа Шарого вирішили збудувати нову церкву для молоді, яка, під впливом сильної асиміляції, відчужувалася свого до тої міри, що часто потрапляла під латинський вплив", – розповіла куратор Українського музею у Чикаго Марія Климчак.

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Вона нагадала, що у фундамент будівничі вмурували камінь з Дніпра і вугілля з Донбасу.

Парафія св. Йосифа була канонічно встановлена 1956 року. Привілей зорганізувати цю нову парафію припав 29-літному о. Йосифові Шарому.  Кількість вірних парафіян зростала, і невдовзі було прийнято рішення побудувати велику церкву.

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Перша служба Божа в новій церкві відправлялася 1 листопада 1976 року за беатифікацію Митрополита Андрея Шептицького.

При парафії діють «Рідна Школа», український драматичний театр Гомін, школа бойового Гопака, школа танцю «Вишиванка», які, також сприяють вихованню нового покоління українців і не дають забути українського минулого.

 

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теги до статті:УГКЦ в США,Храм Св. Йосифа Обручника в Чикаго
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