Українська церква у США відзначила ювілей

Українська парафія Св. Йосифа Обручника, що у Чикаго, днями відзначила своє 60-річчя. Вона є однією з найбільших громад УГКЦ в єпархії св. Миколая й налічує близько тисячі парафіян, повідомляє Світ.UA.

Ця церква посідає 8 місце у світі серед релігійних будов з незвичною архітектурою.

"60 років тому, на місці, де збудована церква, були поля фермерів. Діти емігрантів з Галичини першого покоління, разом з батьками (180 родин) під опікою священика Йосифа Шарого вирішили збудувати нову церкву для молоді, яка, під впливом сильної асиміляції, відчужувалася свого до тої міри, що часто потрапляла під латинський вплив", – розповіла куратор Українського музею у Чикаго Марія Климчак.

Вона нагадала, що у фундамент будівничі вмурували камінь з Дніпра і вугілля з Донбасу.

Парафія св. Йосифа була канонічно встановлена 1956 року. Привілей зорганізувати цю нову парафію припав 29-літному о. Йосифові Шарому. Кількість вірних парафіян зростала, і невдовзі було прийнято рішення побудувати велику церкву.

Перша служба Божа в новій церкві відправлялася 1 листопада 1976 року за беатифікацію Митрополита Андрея Шептицького.

При парафії діють «Рідна Школа», український драматичний театр Гомін, школа бойового Гопака, школа танцю «Вишиванка», які, також сприяють вихованню нового покоління українців і не дають забути українського минулого.