У Римі відбулася духовно-мистецька програма під назвою «Різдво з Патріархом»

У рамках святкування 125-річчя від народження Блаженнішого Йосифа (Сліпого) 6-8 січня 2017 року в Італії під патронатом римського товариства «Свята Софія» та за сприяння Єпископської Конференції Італії та Папської української колегії Святого Йосафата відбулася духовно-мистецька програма під назвою «Різдво з Патріархом».

У рамках різдвяної акції гурт «Тріода» відвідав із колядою українські громади в різних регіонах Італії, зокрема в містах Помпеї, Перуджі та Римі. Українські традиційні колядки у виконанні вищезгаданого гурту талановитих молодих виконавців прозвучали в маленьких містечках, які постраждали від останніх землетрусів у центральній частині Апеннінського півострова.

«Цього року ми відзначаємо 125 років від дня народження ісповідника віри патріарха Йосифа (Сліпого), засновника товариства "Свята Софія". Акцією "Різдво з Патріархом" ми прагнули розпочати святкування цієї події, аби підкреслити важливість його постаті в історії Церкви. Це важливо особливо для тих, хто постраждав від землетрусу, особливо в наших парафіях...» - розповів в ефірі радіо «Ватикан» о. Марко Семеген, президент товариства «Свята Софія».

Цим проектом, за його словами, організатори прагнули підкреслити ту спадщину, яку залишив патріарх Йосиф: «У наш час це потрібно… адже суспільство переживає такі великі труднощі в Європі, аби ми не втратили орієнтирів, своєї ідентичності. Тому нам важливо вдивлятися в такі величаві постаті, як патріарх Йосиф. Він, як відомо, закликав у своїх Різдвяних посланнях із Сибіру українську націю зберігати традицію, віру і націю».

Як розповіли учасники гурту «Тріода», їхня місія полягала в тому, аби донести коляду до своїх земляків – заробітчан: «Ми приїхали привітати наших людей із Різдвом… Ми задоволені тим, що зробили добру справу. Вразила теплота й щирість, яку люди нам давали і з якими нас зустрічали». Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.