У Римі відбулася духовно-мистецька програма під назвою «Різдво з Патріархом»

14 січня 2017, 10:32 | Українці поза Україною | 0 |   | Код для блогу |  | 

У рамках святкування 125-річчя від народження Блаженнішого Йосифа (Сліпого) 6-8 січня 2017 року в Італії під патронатом римського товариства «Свята Софія» та за сприяння Єпископської Конференції Італії та Папської української колегії Святого Йосафата відбулася духовно-мистецька програма під назвою «Різдво з Патріархом».

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У рамках різдвяної акції гурт «Тріода» відвідав із колядою українські громади в різних регіонах Італії, зокрема в містах Помпеї, Перуджі та Римі. Українські традиційні колядки у виконанні вищезгаданого гурту талановитих молодих виконавців прозвучали в маленьких містечках, які постраждали від останніх землетрусів у центральній частині Апеннінського півострова.

«Цього року ми відзначаємо 125 років від дня народження ісповідника віри патріарха Йосифа (Сліпого), засновника товариства "Свята Софія". Акцією "Різдво з Патріархом" ми прагнули розпочати святкування цієї події, аби підкреслити важливість його постаті в історії Церкви. Це важливо особливо для тих, хто постраждав від землетрусу, особливо в наших парафіях...» - розповів в ефірі радіо «Ватикан» о. Марко Семеген, президент товариства «Свята Софія».

Цим проектом, за його словами, організатори прагнули підкреслити ту спадщину, яку залишив патріарх Йосиф: «У наш час це потрібно… адже суспільство переживає такі великі труднощі в Європі, аби ми не втратили орієнтирів, своєї ідентичності. Тому нам важливо вдивлятися в такі величаві постаті, як патріарх Йосиф. Він, як відомо, закликав у своїх Різдвяних посланнях із Сибіру українську націю зберігати традицію, віру і націю».

Як розповіли учасники гурту «Тріода», їхня місія полягала в тому, аби донести коляду до своїх земляків – заробітчан: «Ми приїхали привітати наших людей із Різдвом… Ми задоволені тим, що зробили добру справу. Вразила теплота й щирість, яку люди нам давали і з якими нас зустрічали». Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

 

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теги до статті:УГКЦ,УГКЦ в Римі
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    Останні коментарі

    • Fr. Valerii | 14 січня 2017, 13:25

      Матей 6:1-4.

    • Леонтій | 14 січня 2017, 13:12

      Мт.7:3-5.

    • Fr. Valerii | 14 січня 2017, 12:18

      I am sorry Sir, but your name is not on my list of persons, who has right to demand. Therefore, please be calm and enjoy of your status. Best regards ...

    • Olena | 14 січня 2017, 12:11

      Дякую! Дуже доречно

    • Леонтій | 14 січня 2017, 12:01

      Будь ласка, не "викручуйтеся" і не виправдовуйтеся, шановний Fr. Valerii! Ви в ДУЖЕ БАГАТЬОХ своїх коментах - ПОСТІЙНО й ПОВСЯКЧАС - порушуєте цю тему і прямо ЗВИНУВАЧУЄТЕ певних -

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