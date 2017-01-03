Українці заколядували на центральній площі Лісабона

3 січня 2017, 11:13 | Українці поза Україною | view video | 0 |   | Код для блогу |  | 

Українці Лісабона виконали різдвяну пісню на центральній площі португальської столиці.

Про це повідомляє ЗІК з посиланням на Асоціацію українців у Португалії.

Як зазначається, 1 січня на центральній площі міста – Росіу – заспівав хор церкви Різдва Пресвятої Богородиці.

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теги до статті:Португалія,Різдво
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