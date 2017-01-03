Українці заколядували на центральній площі Лісабона

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«Скільки коштує Різдво?», — запитує січнева «Кана»

Якою б не була ситуація в нашій країні чи у нашому гаманці, а хочеться відсвяткувати Різдво так, як належить. Ну так, щоб відчувалося торжество, яке контрастувало б з буднями. В новому, січневому, числі журналу «Кана» мова про те, як же святкувати Різдво, щоб у в метушні звичаїв не губився християнський сенс події.