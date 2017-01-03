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Українці заколядували на центральній площі Лісабона
3 січня 2017, 11:13 | Українці поза Україною | | 0 | | Код для блогу | |
Українці Лісабона виконали різдвяну пісню на центральній площі португальської столиці.
Про це повідомляє ЗІК з посиланням на Асоціацію українців у Португалії.
Як зазначається, 1 січня на центральній площі міста – Росіу – заспівав хор церкви Різдва Пресвятої Богородиці.
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А от Філарету ну дуже довіряють, він впевнено котиця на дно, про що і свідчить дана стаття, згідно якої в 2013 р. був на 49місці, а зараз на 56. Прогрес, точніше регрес. А Онуфрія ще досить мало часу |
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Як же гарно пан Леонтій завершив дискусію, адже з очевидними фактами не посперичаєшся, тому і не коментує їх, або ж просто закінчились фразеологізми та образливі репліки в бік опонентів. |
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Вибачте,а хто надав право Вам називати віруючих і кліриків Української Правосланвої Церкви філіалом ФСБ??? Багато віруючих УПЦ загинули, Церква надає можливу посильну допомогу, закликає до |
- 3 січня 2017, 15:18
Згоден. Дійсно: Церква має бути ПОЗА ПОЛІТИКОЮ. Одначе цей висновок адресуйте, будь ласка, насамперед, в Кремль-ФСБ-МП, а також священноначалію та ієрархії філії РПЦ в Україні. І теж: дякую за увагу. |
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