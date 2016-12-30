Радіо Ватикану 7 січня транслюватиме Різдвяну Літургію в українсько-візантійському обряді

3 січня 2017, 10:57 | Українці поза Україною | 0 |   | Код для блогу |  | 

У суботу, 7 січня 2017 р., з нагоди празника Христового Різдва за юліанським календарем, на хвилях Ватиканського Радіо транслюватиметься Свята Літургія в українсько-візантійському обряді, після якої передаватиметься концерт колядок.

Початок – о 9:15 київського часу. Святковий ефір триватиме до 12:30 київського часу. Запрошуємо колядувати разом з нами.

Богослуження української служби Радіо Ватикану транслюються на коротких хвилях 31 метра частотою 9850 кГц та 25 метрів частотою 11740 кГц, а для Риму і околиць цього року святкове богослуження вперше транслюватиметься на FM-каналі 103,8 МГц.

Для прослуховування наживо через Інтернет обрати 3 канал у відповідній закладці. У розділі «частоти» можна знайти параметри для прослуховування через супутник.

Ватикан.jpg

Система Orphus
теги до статті:Радіо Ватикан
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • Леонтій | 3 січня 2017, 10:42

      Р. S. А от дійсно ОБ'ЄКТИВНУ та НЕУПЕРЕДЖЕНУ оцінку й аналіз відомого й авторитетного ФАХІВЦЯ-ЕКСПЕРТА щодо ситуації в/ та навколо УПЦ МП можна знайти й познайомитися, зокрема, в цьому

    • Леонтій | 3 січня 2017, 10:30

      Які саме "соціологічні дослідження" про це говорять? ПРИКЛАДИ і ДОКАЗИ де?! Та і яким чином оті "дослідження" можуть, мовляв, "візуально" фіксувати "помітну духовну

    • Оленка | 3 січня 2017, 00:08

      Усі соціологічні опитування (навіть центр Разумкрва, який як та мавпочка, нічого не чує, нічого не бачить, але усім і все розповідає) говорять про хоча б візуально помітну духовну діяльність УПЦ, в

    • Askold | 3 січня 2017, 00:06

      Сектанти з упц мп ґундяя спитали?.

    • Askold | 3 січня 2017, 00:04

      оскільки упц мп - не релігійна організація а секта ґундяя та фсбшна філія, тому в Україні немає релігійної ворожнечі. Є боротьба проти московитських посіпак, п'ятої колони і малоросів-холуїв.

    Популярні статті місяця