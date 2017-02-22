Заклик Ватикану в ООН зберігати цілісність та кордони України – це дипломатична позиція Святого Престолу, – нунцій

Апостольський нунцій, Посол Ватикану в Україні Архиєпископ Клаудіо Ґуджеротті прокоментував нещодавнє звернення постійного представника Ватикану в ООН архиєпископа Бернардіто Ауса до голови ООН, в якому прозвучав заклик до світової спільноти зробити все можливе, щоб припинити конфлікт на Донбасі.

Ця діяльність, як наголошують у Ватикані, «має супроводжуватися щирими зобов’язаннями усіх сторін до поваги фундаментальних прав людини та відновленням стабільності на національному та міжнародному рівнях із особливою повагою до міжнародного права щодо збереження територіальної цілісності та кордонів України».

Ватикан підтвердив свою готовність надавати допомогу постраждалим від військових дій. Апостольський Престол схвалює зусилля ООН, ОБСЄ та інших задіяних організацій у сприянні становленню миру у Європі, а особливо в Україні.

Апостольський нунцій архиєпископ Клаудіо Ґуджеротті так прокоментував звернення представника Ватикану Архиєпископа Бернардіто Ауса в ООН:

«Як розвиватимуться події після цього обговорення в ООН – важко передбачити. Це залежить від наявної делікатної міжнародної рівноваги.

Основний пункт – це те, що сприяти миру необхідно починаючи перш за все з турботи про жертви, а не з інших факторів. Тому Святий Престол висловлює свою солідарність народам, охопленим конфліктами та агресією, зокрема гібридними та замороженими війнами. Крім цього, необхідно уникати ситуації, у яких держави дестабілізували б сусідні держави.

Параграф про Україну є цілком ясний і завершується вимогою поважати кордони держави та її територіальну цілісність.

Стаття наголошує, що пріоритетною є допомога жертвам та заохочує шукати рішення через діалог та переговори.

Безперечно Святий Престол та особисто Папа є одними із найактивніших інстанцій на світовому рівні, що привертають міжнародну увагу до війни, яка нищить Україны».

Нагадаємо, для допомоги українцям, що постраждали від війни, організовано акцію «Папа для України». Допомогу Україні збирали в усіх церквах Європи. Папа Франциск окремо від себе призначив допомогу українцям у сумі 5 мільйонів євро. Крім того, нещодавно Папа Франциск пожертвував 200 тис. євро для підтримки тисячі дітей та трьохсот дорослих, які стали жертвами недавніх обстрілів в Авдіївці (Донецька область).