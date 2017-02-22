Глава УГКЦ звернувся до міжнародної спільноти з проханням захистити дітей – жертв війни в Україні

Перебуваючи з робочим візитом у Римі, Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ, звернувся до міжнародної спільноти із закликом “почути голос стражденних дітей, жертв війни в Україні” та “докласти всіх зусиль, щоб зупинити агресора”. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ з посиланням на Секретаріат Глави УГКЦ в Римі.

Заклик Предстоятеля УГКЦ є реакцією на оприлюднення статистичних даних Всесвітньої організації UNICEF, структурної одиниці ООН для захисту прав дітей та підлітків в усьому світі, а також створення умов для їх гідного життя та повноцінного розвитку. За останніми даними, опублікованими 18 лютого, в Україні налічується один мільйон дітей, прямих жертв війни на Сході країни.

“Ці дані свідчать про страшну гуманітарну катастрофу в серці Європейського континенту”, – пише у своєму зверненні Блаженніший Святослав і наголошує, що “це не може і не повинно залишатися невидимим для міжнародної спільноти”.

“Як Церква, ми відчуваємо обов’язок стати голосом найбільш незахищених і невинних, донести їхній крик про допомогу до світу та захистити їхнє право жити у світі без несправедливості та насилля”.

Глава УГКЦ додає, що, “на превеликий жаль, незважаючи на зусилля міжнародної спільноти, упродовж останніх трьох років так і не відбулося остаточного припинення війни”, тому “ми просимо продовжувати використовувати всі можливі засоби для зупинення агресора. Звертаюся із закликом захистити дітей, жертв цієї війни, та усвідомити, що ми переживаємо найбільшу після Другої світової війни гуманітарну катастрофу в Європі”.

Згідно з даними організації UNICEF, кількість дітей, жертв війни в Україні, порівняно з минулим роком зросла вдвічі. З одного мільйона дітей прямих жертв 19 тисяч дітей щоденно живуть в умовах бомбардування, а 12 тисяч відчувають цю небезпеку бодай раз на місяць.