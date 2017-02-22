Ватикан закликав зберігати цілісність та кордони України

Постійний представник Ватикану в ООН архиєпископ Бернардіто Ауса звернувся 21 лютого до голови ООН. У зверненні постійний спостерігач Апостольського Престолу при ООН підтверджує солідарність Ватикану «з усіма народами, що страждають від усіляких конфліктів та агресій, включаючи так звані гібридні війни та заморожені збройні конфлікти».

У листі йдеться також про війну в Україні. «Апостольський Престол вкотре наголошує, що усі заходи мають бути вжиті задля припинення вогню та дотримання ухвалених постанов. Ця діяльність має супроводжуватися щирими зобов’язаннями усіх сторін до поваги фундаментальних прав людини та відновленням стабільності на національному та міжнародному рівнях із особливою повагою до міжнародного права щодо збереження територіальної цілісності та кордонів України».

Ватикан підтверджує свою готовність надавати допомогу постраждалим від військових дій і закликає до зусиль задля припинення конфлікту. «Зобов’язуючись надавати безпосередню гуманітарну підтримку населенню уражених конфліктом територій, Апостольський Престол наголошує на потребі захисту цивільних, а також на нагальності здійснення усіх можливих зусиль, аби запобігти продовженню цього нерозв’язаного конфлікту, а також закликає до пошуків політичного рішення завдяки діалогу і перемовинам.»

Нагадаємо, для допомоги українцям, що постраждали від війни, організовано акцію «Папа для України». Допомогу Україні збирали в усіх церквах Європи. Папа Франциск окремо від себе призначив допомогу українцям. Крім того, нещодавно Папа Франциск пожертвував 200 тис. євро для підтримки тисячі дітей та трьохсот дорослих, які стали жертвами недавніх обстрілів в Авдіївці (Донецька область).

Як відомо, цього місяця в Радбезі ООН головує Україна. Засідання Ради Безпеки на тему міжнародного миру та безпеки у вівторок, 21 лютого, відкрив Володимир Єльченко, постійний представник України при ООН.

Подаємо переклад тексту звернення, оприлюдненого Місією Святого Престолу при ООН:

Звернення Його Преосвященства архиєпископа Бернардіто Ауса, Апостольського Нунція та Постійного спостерігача Апостольського Престолу при ООН під час відкритих дебатів Ради Безпеки ООН на тему «Становлення міжнародного миру та безпеки: Конфлікти у Європі» (Нью‑Йорк, 21 лютого 2017 р.)

Пане Голово,

Цим зверненням Апостольський Престол має намір підтвердити свою близькість та солідарність із усіма народами, що страждають від усіляких конфліктів та агресій, включаючи так звані гібридні війни та заморожені збройні конфлікти.

Апостольський Престол вважає, що кожна ініціатива, яка сприяє утвердженню міжнародного миру та безпеки, має бути керована та натхнена гуманітарними міркуваннями, зокрема захистом людського життя, запевненням гідних умов проживання та полегшенням страждань. Одночасно держави зобов’язані утримуватися від дій, що дестабілізують ситуацію у сусідніх країнах та працювати разом задля створення необхідних умов для миру та примирення.

Стосовно конфлікту в Україні, що продовжує викликати серйозне занепокоєння від свого початку у 2014 році, Апостольський Престол вкотре наголошує, що усі заходи мають бути ужиті задля припинення вогню та дотримання ухвалених постанов. Ця діяльність має супроводжуватися щирими зобов’язаннями усіх сторін до поваги фундаментальних прав людини та відновленням стабільності на національному та міжнародному рівнях із особливою повагою до міжнародного права щодо збереження територіальної цілісності та кордонів України (пор. Звернення Постійного Спостерігача Апостольського Престолу, 28‑ма сесія Ради з прав людини при Генеральній Асамблеї ООН, 26 березня 2015 р.).

Зобов’язуючись надавати безпосередню гуманітарну підтримку населенню уражених конфліктом територій, Апостольський Престол наголошує на потребі захисту цивільних, а також на нагальності здійснення усіх можливих зусиль, аби запобігти продовженню цього нерозв’язаного конфлікту, а також закликає до пошуків політичного рішення завдяки діалогу і перемовинам.

Отже, Апостольський Престол продовжує схвалювати зусилля ООН, ОБСЄ та інших задіяних організацій у сприянні становленню миру у Європі, а особливо в Україні.

Дякую, Пане Голово!

Переклад CREDO