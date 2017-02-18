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Порошенко показав Віце-Президенту США обпалене Євагеліє загиблого українського воїна
21 лютого 2017, 11:15 | Міжнародні відносини | 0 | | Код для блогу | |
18 лютого під час переговорів з Віце-Президентом США Петро Порошенко показав йому обпалене Євангеліє, знайдене на полі битви з російськими агресорами.
Про це повідомив прес-секретар президента України Святослав Цеголко на своїй сторінці на Фейсбуці.
«Святе Письмо, яке тримав біля свого серця український солдат незадовго до загибелі, знайшли розгорнутим на сторінках Євангелія від Марка, де написані слова Христові: «Бадьортеся; це Я, не бійтеся», - йдеться в повідомленні.
«Сьогодні Україна навчилася не боятися, вистоявши у найважчі часи. І хоча агресор сіє розбрат, страх та зневіру, світ повинен також перестати його боятися», - написав Святослав Цеголко.
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