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У США моляться за мир в Україні, - Майк Пенс
21 лютого 2017, 10:57 | Міжнародні відносини | 0 | | Код для блогу | |
Віце-президент США Майк Пенс знову заявив про відповідальність Москви за ситуацію на сході України і закликав до припинення вогню і виконання Мінських домовленостей.
Про це він сказав у понеділок в Брюсселі в штаб-квартирі НАТО після зустрічі з генеральним секретарем організації Йенсом Столтенбергом, повідомляє ДС.
"В ім'я миру і невинних людських життів ми закликаємо обидві сторони виконати домовленості про припинення вогню, які починаються сьогодні. Ми молимося за мир в Україні", - сказав він.
Пенс підкреслив, що Альянс буде продовжувати дотримуватися своєї позиції про те, що Росія несе відповідальність за ситуацію на сході України, і вимагати виконання Мінських домовленостей, починаючи з деескалації насильства на сході України.
"Будьте впевнені, США також будуть продовжувати вважати Росію відповідальною, навіть тоді, коли ми шукаємо нову загальну основу, яка, як вірить президент Трамп, може бути знайдена", - заявив віце-президент США.
Він також запевнив, що через те, що Росія "перемальовує міжнародні кордони силою, США будуть продовжувати своє лідерство в поглибленні присутності НАТО".
Крім того, Пенс знову зупинився на необхідності для союзників збільшити витрати на оборону, на партнерство між США та ЄС.
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