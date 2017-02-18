У США моляться за мир в Україні, - Майк Пенс

Віце-президент США Майк Пенс знову заявив про відповідальність Москви за ситуацію на сході України і закликав до припинення вогню і виконання Мінських домовленостей.

Про це він сказав у понеділок в Брюсселі в штаб-квартирі НАТО після зустрічі з генеральним секретарем організації Йенсом Столтенбергом, повідомляє ДС.

"В ім'я миру і невинних людських життів ми закликаємо обидві сторони виконати домовленості про припинення вогню, які починаються сьогодні. Ми молимося за мир в Україні", - сказав він.

Пенс підкреслив, що Альянс буде продовжувати дотримуватися своєї позиції про те, що Росія несе відповідальність за ситуацію на сході України, і вимагати виконання Мінських домовленостей, починаючи з деескалації насильства на сході України.

"Будьте впевнені, США також будуть продовжувати вважати Росію відповідальною, навіть тоді, коли ми шукаємо нову загальну основу, яка, як вірить президент Трамп, може бути знайдена", - заявив віце-президент США.

Він також запевнив, що через те, що Росія "перемальовує міжнародні кордони силою, США будуть продовжувати своє лідерство в поглибленні присутності НАТО".

Крім того, Пенс знову зупинився на необхідності для союзників збільшити витрати на оборону, на партнерство між США та ЄС.