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СБУ вивчає можливість обмежувальних заходів щодо Патріарха Кирила
14 лютого 2017, 12:24 | Міжнародні відносини | 4 | | Код для блогу | |
Служба безпеки України разом з іншими уповноваженими органами державної влади вивчають питання щодо можливості вжиття стосовно Патріарха Кирила, глави РПЦ, відповідних обмежувальних заходів, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Аntikor.com.ua.
У відповіді від 9 лютого 2017 року Департаменту захисту національної державності СБУ на інформаційний запит, що з’явився на сайті «Доступ до правди» зазначено, що СБУ отримала запит щодо заборони в'їзду на територію України Патріарха Кирила.
Департамент нагадує про необхідність "наявності достатньої інформації" для ухвалень рішень щодо небезпечної діяльності іноземців.
Водночас у силовому відомстві наголосили, що УПЦ перебуває в канонічній єдності з РПЦ та є "найбільшою православною конфесією" на території України. "Це надає патріарху Кирилу як главі однієї з найбільших помісних церков світу певний соціальний статус", - зазначає Департамент СБУ.
Тому наразі Службою безпеки України разом з іншими державними органами "вивчається питання щодо можливості вжиття стосовно глави РПЦ відповідних обмежувальних заходів".
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- 14 лютого 2017, 13:06| Коментувати коментар
От чого адміністрація сайта не банить таких явних провокаторів. А замість цього розказує про якихось міфічних московських тролів які атакують такий "важливий" ресурс?
- 14 лютого 2017, 13:21| Коментувати коментар
Це не провокатор, це виразник потаємних думок та бажань пана Антошевського та його маленьких адмінів. Просто вони занадто шляхетні та ґречні, щоб наважитись висловлювати ці думки особисто.
- 14 лютого 2017, 12:41| Коментувати коментар
Які ще обмежувальні заходи? Ідеологів Третього рейху було засуджено до страти. До цього ідеолога Московського рейху в рясі, зважаючи на похилий вік, можна було б виявити поблажливість: якщо у нього вистачить нахабства приїхати до України, в аеропорту розвернути на 180 градусів і копняками загнати до літака, який забере його назад до Москви.
- 14 лютого 2017, 13:50| Коментувати коментар
Де й коли "ідеологів Третього рейху було засуджено до страти"?! Такого судового процесу, наскільки мені відомо, НЕ БУЛО. Якщо ж брати, приміром, Нюрнберзький процес, то там судили виключно головних "практиків". Ну хіба що Юліус Штрайхер, генерал СС, за фахом - журналіст, що видавав дуже брудну - запекло-погромницьку, тобто войовничо-антисемітську й, загалом, расистсько-людиноненависницьку газетку "Der Sturmer" ("Штурмовик"). І яка, до речі, навіть деяким нацистським функціонерам здавалася "занадто скандально-радикальною". Й тому вони її навіть ДВІЧІ пробували (одначе безуспішно, бо кожного разу знаходилися могутні й впливові повровителі) закрити. Одначе і він, засуджений і повішений в Нюрнбергу, ніяк не дотягував до статусу "ідеолога Третього рейху". Тим паче, що в цій ролі виступав, насамперед, сам Гітлер, а також - певною мірою - Ґеббельс, котрі, як добре відомо, покінчили життя самогубством.
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- 14 лютого 2017, 13:50
Де й коли "ідеологів Третього рейху було засуджено до страти"?! Такого судового процесу, наскільки мені відомо, НЕ БУЛО. Якщо ж брати, приміром, Нюрнберзький процес, то там судили виключно |
- 14 лютого 2017, 13:35
Ну якщо людина розумна то її і запрошують хоч в опоблок , хоч куди. А хвиля явно не ресурс опоблоку, тому раз його туди запросили значить цінують його як вченого |
- 14 лютого 2017, 13:33
К.Бондаренко дуже давно працює на ПР і тепер один з головних спікерів-політтехнологів Опоблоку. Так що не треба думати, що всі довкола дурні і вірять у всю цю ватну інформацію. Краще почитайте |
- 14 лютого 2017, 13:28
Ну хто б сумнівався: цей "смотрящий" тутешніх "канонічно"-криврславних тролів (чомусь) дуже сахається і лякається Слова Божого! А от "труди Леніна" - головного ідеолога |
- 14 лютого 2017, 13:22
Історія набагато складніша ніж здається на перший погляд. і кожен відомий персонаж грає в ній різні ролі в залежності од часу. І навіть оцінка цих ролей може бути різна якщо дивитися на різні |
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