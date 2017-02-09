СБУ вивчає можливість обмежувальних заходів щодо Патріарха Кирила

Служба безпеки України разом з іншими уповноваженими органами державної влади вивчають питання щодо можливості вжиття стосовно Патріарха Кирила, глави РПЦ, відповідних обмежувальних заходів, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Аntikor.com.ua.

У відповіді від 9 лютого 2017 року Департаменту захисту національної державності СБУ на інформаційний запит, що з’явився на сайті «Доступ до правди» зазначено, що СБУ отримала запит щодо заборони в'їзду на територію України Патріарха Кирила.

Департамент нагадує про необхідність "наявності достатньої інформації" для ухвалень рішень щодо небезпечної діяльності іноземців.

Водночас у силовому відомстві наголосили, що УПЦ перебуває в канонічній єдності з РПЦ та є "найбільшою православною конфесією" на території України. "Це надає патріарху Кирилу як главі однієї з найбільших помісних церков світу певний соціальний статус", - зазначає Департамент СБУ.

Тому наразі Службою безпеки України разом з іншими державними органами "вивчається питання щодо можливості вжиття стосовно глави РПЦ відповідних обмежувальних заходів".