Архиєпископ УПЦ КП розповів у Раді Європи про стан громад КП в окупованому Криму та на Донбасі

10 лютого 2017, 12:44 | Міжнародні відносини | 0 |   | Код для блогу |  | 

З благословення  Патріарха Філарета архиєпископ Чернігівський Євстратій, Представник Київського Патріархату при Європейських інституціях, відвідав 6-9 лютого 2017 р.  м. Страсбург (Франція), де провів зустрічі у Раді Європи.

7 лютого відбулася зустріч з парохом місцевої громади УГКЦ отцем Іваном Дуфанцем.

Також владика відвідав Представництво України при Раді Європи і зустрівся з Постійним представником Дмитром Кулебою.

Того ж дня архиєпископ був присутній на засіданні Групи Комітету Міністрів РЄ з питань освіти, культури, спорту, молоді та довкілля (GR-C), на якому розглядалося, зокрема, питання проведення у 2017 році чергової Зустрічі щодо міжрелігійного виміру міжкультурного діалогу, а також започаткування платформи діалогу європейських релігійних діячів з інституціями Ради.

8 лютого архиєпископ Євстратій провів зустріч з експертами Офісу Комісара РЄ з прав людини. Під час спілкування він розповів про релігійну ситуацію та стан громад УПЦ КП в окупованому Криму та в захоплених російсько-терористичними угрупуваннями районах Донбасу. Окремо архиєрей торкнувся утисків громади УПЦ КП в м. Ногінськ Московської області (РФ), де влада вимагає знести єдиний в цьому регіоні храм Київського Патріархату. Також він розповів про стан відносин між Київським і Московським Патріархатом в Україні, підкресливши, що УПЦ КП відкрита для діалогу та готова до залучення в нього медіаторів, в тому числі з міжнародних інституцій, таких як Рада Європи.

Того ж дня архиєпископ зустрівся з експертами Офісу Спеціального представника Генерального секретаря РЄ для України, розповівши їм про міжконфесійний діалог, зокрема про плідну діяльність Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій.

9 лютого під час зустрічі з Директором з питань демократичного громадянства Генерального директорату з питань демократії Ради Європи М. Джонсоном архиєрей розповів про стан міжконфесійних відносин і співпраці в Україні, приділивши увагу питанням релігійної освіти та вивченню в загальноосвітніх школах предметів духовно-морального спрямування.

Того ж дня архиєпископ Євстратій відбув на Батьківщину. Про це інформує сайт Чернігівської єпархії УПЦ КП.

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теги до статті:Євстратій (Зоря),Рада Європи,Російська окупація Криму,УПЦ КП в Криму
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