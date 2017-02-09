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Патріарх УПЦ КП ознайомив німецького посла із релігійною ситуацією в Україні
10 лютого 2017, 10:00 | Міжнародні відносини | 0 | | Код для блогу | |
Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет 9 лютого провів у своїй резиденції зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина Ернстом Вольфґанґом Райхелем. У зустрічі також взяли участь Керуючий справами Київської Патріархії архиєпископ Агапіт (Гуменюк) та співробітники Посольства ФРН, повідомляє офіційний сайт УПЦ КП.
Після вітань першоєрарх поінформував Посла про релігійну ситуацію в Україні та проблеми і перспективи міжконфесійних відносин. Зокрема, Патріарх наголосив на позитивному досвіді міжрелігійної та міжконфесійної співпраці всередині Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій. Предстоятель УПЦ КП не оминув увагою і питання бойових дій на сході України, додавши, що чимало вірян залишають лави Московського Патріархату через його антидержавну позицію, невизнання очевидної російської агресії та ствердження «громадянського» характеру цієї війни.
«Але ми сподіваємося, що війна скоро закінчиться, бо правда на нашому боці», – підсумував Патріарх.
У свою чергу, Посол висловив вдячність Патріарху за можливість зустрітися та запевнив у тому, що ФРН підтримує Україну. Ернст Райхель зазначив, що Німеччина є справжнім другом нашої держави і докладає усіх зусиль для дипломатичного вирішення ситуації.
«Ми ніколи не сумнівалися, хто є справжнім агресором, ми на боці України» – сказав Посол.
Наприкінці зустрічі Предстоятель Філарет подякував гостям та подарував нові друковані видання Київської Патріархії.
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