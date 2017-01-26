Патріарх Філарет зустрівся з послом Палестини в Україні

6 лютого 2017, 12:59 | Міжнародні відносини | 0 |   | Код для блогу |  | 

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет у Синодальній залі Київської Патріархії 4 лютого провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Палестини в Україні др. Мохаммедом Касемом Аль-Асаадом. Дипломата супроводжували відповідальні працівники палестинського Посольства, повідомляє офіційний сайт УПЦ КП.

Сторони обговорили сучасну соціально-політичну ситуацію в Україні, зокрема становище в окупованому Криму та на Донбасі. Посол Палестини висловив підтримку українському народові у його боротьбі за незалежніть і територіальну цілісність та засудив окупацію і сепаратизм на Донбасі.

"Не можна зраджувати свою країну. Не можна йти проти свого народу... У свій час окуповані території, без сумніву, повернуться в Україну" - відзначив посол.

Патріарх і посол Палестини також обговорили ситуацію на Близькому Сході.

На зустрічі сторони також торкнулися питання співпраці в галузі паломницьких поїздок з України до християнських святинь Палестини. Як зазначив посол, впродовж року Палестину відвідують більше 120 тисяч українців.

Наприкінці зустрічі Патріарх Філарет та Мохаммед Касем Аль-Асаад обмінялися пам'ятними подарунками.

 

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теги до статті:Палестина,Філарет (Денисенко)
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