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Патріарх Філарет зустрівся з послом Палестини в Україні
6 лютого 2017, 12:59 | Міжнародні відносини | 0 | | Код для блогу | |
Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет у Синодальній залі Київської Патріархії 4 лютого провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Палестини в Україні др. Мохаммедом Касемом Аль-Асаадом. Дипломата супроводжували відповідальні працівники палестинського Посольства, повідомляє офіційний сайт УПЦ КП.
Сторони обговорили сучасну соціально-політичну ситуацію в Україні, зокрема становище в окупованому Криму та на Донбасі. Посол Палестини висловив підтримку українському народові у його боротьбі за незалежніть і територіальну цілісність та засудив окупацію і сепаратизм на Донбасі.
"Не можна зраджувати свою країну. Не можна йти проти свого народу... У свій час окуповані території, без сумніву, повернуться в Україну" - відзначив посол.
Патріарх і посол Палестини також обговорили ситуацію на Близькому Сході.
На зустрічі сторони також торкнулися питання співпраці в галузі паломницьких поїздок з України до християнських святинь Палестини. Як зазначив посол, впродовж року Палестину відвідують більше 120 тисяч українців.
Наприкінці зустрічі Патріарх Філарет та Мохаммед Касем Аль-Асаад обмінялися пам'ятними подарунками.
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