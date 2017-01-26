Порошенко попросив Бундестаг визнати Голодомор геноцидодом

Президент Петро Порошенко закликав німецький Бундестаг визнати Голодомор геноцидом українського народу. Про це у понеділок написав прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter.

"Президент закликав німецький парламент визнати Голодомор геноцидом українського народу", – написав він.

Також Цеголко повідомив, що Порошенко і Президент Бундестагу Норберт Ламмерт погодилися з важливістю продовження санкцій проти Росії до виконання нею досягнутих в Мінську домовленостей.

Як відомо, у понеділок Порошенко перебуває з візитом в Німеччині, де зустрінеться канцлером Ангелою Меркель і міністром закордонних справ Зігмаром Габріелем.

На минулому тижні президент Петро Порошенко звернувся із закликом до парламенту Фінляндії прийняти рішення про визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу.

7 грудня ВР ухвалила постанову про звернення до демократичних держав світу щодо визнання Голодомору 1932 – 1933 років в Україні злочином геноциду українського народу. Про це інформує Українська правда.