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Порошенко попросив Бундестаг визнати Голодомор геноцидодом
30 січня 2017, 15:00 | Міжнародні відносини | 0 | | Код для блогу | |
Президент Петро Порошенко закликав німецький Бундестаг визнати Голодомор геноцидом українського народу. Про це у понеділок написав прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter.
"Президент закликав німецький парламент визнати Голодомор геноцидом українського народу", – написав він.
Також Цеголко повідомив, що Порошенко і Президент Бундестагу Норберт Ламмерт погодилися з важливістю продовження санкцій проти Росії до виконання нею досягнутих в Мінську домовленостей.
Як відомо, у понеділок Порошенко перебуває з візитом в Німеччині, де зустрінеться канцлером Ангелою Меркель і міністром закордонних справ Зігмаром Габріелем.
На минулому тижні президент Петро Порошенко звернувся із закликом до парламенту Фінляндії прийняти рішення про визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу.
7 грудня ВР ухвалила постанову про звернення до демократичних держав світу щодо визнання Голодомору 1932 – 1933 років в Україні злочином геноциду українського народу. Про це інформує Українська правда.
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