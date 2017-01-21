Глава УГКЦ Послу Польщі в Україні: «Без вільної України немає вільної Польщі і навпаки»

21 січня 2017, 09:40 | Міжнародні відносини | 0 |   | Код для блогу |  | 

20 січня Глава УГКЦ Блаженніший Святослав зустрівся із Послом Республіки Польща в Україні Яном Пєклом та заступником голови місії Посольства Республіки Польща в Україні Рафалом Вольським у своїй резиденції в Києві.

За повідрмленням Департаменту інформації УГКЦ, «зустріч відбулася на прохання Посла, який тим самим виявив глибоку пошану до УГКЦ із метою опрацювання спільного бачення польсько-українських стосунків».

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«Як розповів сам Посол, для нього важливою є позиція УГКЦ у цьому питанні. Зі свого боку я висловив свій біль із приводу напруження, яке має місце в польсько-українських стосунках (зокрема, загострення розпочалося з подіями в Перемишлі, у Гуті-Пеняцькій)», - коментує зустріч Блаженніший Святослав.

Учасники зустрічі одностайно заявили, що існують такі деструктивні сили обабіч кордонів, які намагаються ділити українців і поляків. Навіть більше, своїми провокаціями вони намагаються створити напругу і ненависть. «Місія УГКЦ у цій ситуації – зберегти діалог примирення і допомогти всім людям доброї волі протиставитися всій цій ненависті. Звичайно, Україна перебуває у стані війни і багато людей можуть піддатися цій спокусі, та Церква проповідує примирення, любов і взаємне прощення. Саме це нам заповідав святий Папа Іван Павло II», - розповів Глава Церкви.

Предстоятель УГКЦ розповів дипломату про те, які УГКЦ має засоби, аби продовжувати справу польсько-українського примирення. Зокрема, згадав про Капітулу українсько-польського поєднання, яка щороку вручає нагороди і полякам, і українцям, які є носіями цієї ідеї. «Також я пригадав про відзнаку, яку Комітет вшанування блаженного священномученика Омеляна Ковча вручає щороку полякам, українцям та євреям, що працюють у справі примирення між народами. Ми констатували те, що сьогодні і Церкви, і громадянське суспільство намагаються реагувати на різного роду провокації та намагання знищити діалог примирення та любові. Нам потрібно активно діяти, аби між поляками і українцями не тільки можна було говорити про добре сусідство, а й вибудовувати перспективу спільного європейського майбутнього», - додав він.

Крім цього, учасники зустрічі наголосили, що «без України сьогодні немає Європи, як без вільної України немає вільної Польщі і навпаки». Вони обговорили ініціативу ВРЦіРО відвідати Польщу, аби познайомитися з її релігійним середовищем, аби справа польсько-українського примирення стала загальнонаціональною справою і в Польщі, і в Україні. Пан Посол запевнив у своїй готовності співпрацювати у справі польсько-українського примирення, щоб «народи спільно крокували в європейське майбутнє».

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теги до статті:Святослав (Шевчук),Українсько-польське порозуміння,Українсько-польські стосунки
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