Папа Франциск згадав Україну у промові до дипломатів

Папа Франциск під час традиційної зустрічі із дипломатами закликав якнайшвидше вирішити гуманітарну проблему на сході України. Про це повідомляє Радіо Ватикану.

Під час аудієнції з дипломатичним корпусом, акредитованим при у Ватикані, яка відбувалась 9 січня, Папа Римський звернувся до послів із словами щодо необхідності діалогу і пошуку реальних рішень, які б гарантували мир та безпеку у світі.

«Також і в Європі, де не бракує напруження, готовність до діалогу становить єдиний шлях для гарантування безпеки та розвитку континенту. (…) Складаю побажання, щоб в Україні рішуче прямували вперед у пошуку реальних вирішень для повного здійснення зобов’язань, взятих на себе сторонами, і, насамперед, щоб була запевнена швидка відповідь на гуманітарну ситуацію, яка досі залишається важкою», – зазначив Папа Франциск.

Ця зустріч з дипломатами була проведена у контексті 100-річчя завершення Першої світової війни.