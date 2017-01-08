Папа Франциск згадав Україну у промові до дипломатів

9 січня 2017, 18:22 | Міжнародні відносини | 0 |   | Код для блогу |  | 

Папа Франциск під час традиційної зустрічі із дипломатами закликав якнайшвидше вирішити гуманітарну проблему на сході України. Про це повідомляє Радіо Ватикану.

Папа_дипломатам.jpg

Під час аудієнції з дипломатичним корпусом, акредитованим при у Ватикані, яка відбувалась 9 січня, Папа Римський звернувся до послів із словами щодо необхідності діалогу і пошуку реальних рішень, які б гарантували мир та безпеку у світі.

«Також і в Європі, де не бракує напруження, готовність до діалогу становить єдиний шлях для гарантування безпеки та розвитку континенту. (…) Складаю побажання, щоб в Україні рішуче прямували вперед у пошуку реальних вирішень для повного здійснення зобов’язань, взятих на себе сторонами, і, насамперед, щоб була запевнена швидка відповідь на гуманітарну ситуацію, яка досі залишається важкою», – зазначив Папа Франциск.

Ця зустріч з дипломатами була проведена у контексті 100-річчя завершення Першої світової війни.

Система Orphus
теги до статті:Франциск (Хорхе Маріо Берґольйо)
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • 13moiseev | 9 січня 2017, 19:08

      Брехун Драбинко хоче посадити крадія шапок? - Ну самий веселий цирк в новому році. Добре що Володимир цього не бачить та не чує.

    • Halo | 9 січня 2017, 13:08

      Між тим, ще з початку 2000-них дослідники бють на сполох та вказують на існування "довгострокового проекту з метою зміни культури" Тут є два аспекти, обидва загрозливі для суспільства -

    • Леонтій | 8 січня 2017, 19:48

      Р. S. Одначе вірю і знаю, що коли Сам Святий Дух потужно й благодатно зливається на - ту чи ту - групу (спільноту) людей (віруючих чи невіруючих), то їхні попередні характери (ментальності)

    • Леонтій | 8 січня 2017, 19:36

      Ваше - для мене - "домашнє завдання", шановний В.Ясеневий, постарався виконати: лист того священика знайшов і прочитав. Мабуть, у ньому не обійшлося без деякого емоційного перебільшення.

    • Леонтій | 8 січня 2017, 18:13

      Р. S. І якщо уважно та об'єктивно поглянути на те, як саме розвивалися в світі ті країни, які ми називаємо, що традиційно належать до іудео-християнської цивілізації, за останні 500 років - тобто, з

    Популярні статті місяця