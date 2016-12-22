- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Посольство України в Ізраїлі зробило заяву щодо вандалізму в Умані
21 грудня 2016, 13:00 | Міжнародні відносини | 1 | | Код для блогу | |
Посольство України в Ізраїлі висловило жаль щодо інциденту на могилі рабі Нахмана в Умані та заявило, що засуджує будь-які прояви нетолерантності. Про це йдеться у заяві посольства.
"Посольство України висловлює жаль з приводу інциденту, що стався на могилі рабі Нахмана в Умані. На даний момент правоохоронні органи займаються відповідними розслідуваннями. Українська сторона вживатиме всіх можливих заходів для покарання винних у даному інциденті", – сказано у документі.
У посольстві заявили, що засуджують будь-які прояви ксенофобії, антисемітизму та інші форми нетолерантності й працюють над їхнім повним викоріненням в українському суспільстві.
Нагадаємо, 21 грудня невідомі залишили голову свині біля могильного комплексу “Цадика Нахмана” в Умані. Окрім того, було облито вхід до комплексу фарбою червоного кольору. Поліція відкрила за фактом хуліганських дій кримінальне провадження за ч.2 ст.296 КК України.
Генпрокурор Юрій Луценко взяв під особистий контроль інцидент у синагозі в Умані.
Рейтинг
0
0
додати коментар
- 21 грудня 2016, 14:07| Коментувати коментар
Гадаю, що ніяк не можна виключати, що ця - дуже вже "традиційна" (за формою і змістом виконання) й запекло-кричуща - ксенофобно-атнисемітська акція є тривіальною і зухвало-цинічною ПРОВОКАЦІЄЮ. З метою дискредитувати й очорнити Українську державу на міжнародній арені, у т. ч. зіпсувати українсько-ізраїльські стосунки. Та - у такий спосіб - постаратися відволікти увагу світової громадськості від кривавої збройної агресії кремлівського режиму проти України та в Сирії. І якщо це справді так, то тоді за цим злочином правдоподібно може стояти, зокрема, ФСБ та його агентура в Україні.
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Пластуни принесли в Раду Вифлеємський вогонь миру | 22 грудня 2016, 12:35 | Релігія і політика |
Міноборони України нагородило кліриків Одеської єпархії УПЦ КП | 22 грудня 2016, 12:13 | Віра і зброя |
Монахи-капуцини просять грошей для порятунку вінницьких катакомб | 22 грудня 2016, 11:59 | Реставрація, збереження культурної спадщини |
У Софії Київській виявили унікальний напис тисячолітньої давності | 22 грудня 2016, 10:24 | Релігія та культура |
У Карітасі Львова близько 200 дітей отримали щедрі подарунки від святого Миколая | 22 грудня 2016, 10:08 | Благодійність, соціальне служіння |
Останні коментарі
- 22 грудня 2016, 15:52
"Згідно віровчення [ісламу], Мухаммад передав людству найповніше Одкровення Аллага." А от, згідно віровчення Біблії, це "найповніше Одкровення" Бога передали людству якраз Господь |
- 22 грудня 2016, 14:01
Как-то страно, что священнослужитель такого ранга не может отличить исповедь, от частного разговора, ведь на видео четко видно его встречу с Климентом, подготовку к исповеди и уже их разговор после |
- 22 грудня 2016, 12:38
Р. S. І навіть більше того. Утвердження й впровадження нового "догмату" про "непорочне зачаття" Діви Марії направду знадобилося верхівці Католицької Церкви, щоби, по суті, придати |
- 22 грудня 2016, 12:17
"Східні Православні Церкви не приймають догмату про непорочне зачаття. Українська Греко-Католицька Церква після проголошення догми про непорочне зачаття празник Зачаття Богородиці святою Анною |
- 22 грудня 2016, 11:12
Пан Рудий може тільки спекулювати данною темою, бо ніяк до Світового Православ'я не відноситься зі своїм Філаретом. І його заяви та спроби дати про себе в світі та завоювати авторитет до КП ніяк не |
Популярні статті місяця
23 листопада 2016, 11:50 | Релігія і політика | 14 грудня 2016, 04:25
Без Української Церкви Росія стане Московією, - Мирослав Маринович про заяву Патріарха РПЦ
12 грудня 2016, 13:39 | Анонси | 16 грудня 2016, 12:03
В УКУ відбудеться науково-практична конференція “Бог на Майдані: реальність чи міф?”
9 грудня 2016, 14:12 | Релігія і політика | 14 грудня 2016, 21:31
Патріарх Філарет пояснив, чому Росія так б'ється за українську Церкву
5 грудня 2016, 13:26 | Соцопитування | 7 грудня 2016, 11:03
Майже половина православних українців хоче Єдиної Помісної Православної Церкви, – соцопитування
1 грудня 2016, 11:34 | Суспільство-дайджест | 3 грудня 2016, 16:20
Коментарі