Посольство України в Ізраїлі зробило заяву щодо вандалізму в Умані

Посольство України в Ізраїлі висловило жаль щодо інциденту на могилі рабі Нахмана в Умані та заявило, що засуджує будь-які прояви нетолерантності. Про це йдеться у заяві посольства.

"Посольство України висловлює жаль з приводу інциденту, що стався на могилі рабі Нахмана в Умані. На даний момент правоохоронні органи займаються відповідними розслідуваннями. Українська сторона вживатиме всіх можливих заходів для покарання винних у даному інциденті", – сказано у документі.

У посольстві заявили, що засуджують будь-які прояви ксенофобії, антисемітизму та інші форми нетолерантності й працюють над їхнім повним викоріненням в українському суспільстві.

Нагадаємо, 21 грудня невідомі залишили голову свині біля могильного комплексу “Цадика Нахмана” в Умані. Окрім того, було облито вхід до комплексу фарбою червоного кольору. Поліція відкрила за фактом хуліганських дій кримінальне провадження за ч.2 ст.296 КК України.

Генпрокурор Юрій Луценко взяв під особистий контроль інцидент у синагозі в Умані.