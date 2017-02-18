Україна вшановує пам'ять Небесної сотні

З 18 по 20 лютого на столичному Майдані незалежності заплановано проведення низки пам'ятних заходів, приурочених до цієї дати.

Так, сьогодні, 18 лютого, в Києві почалися пам'ятні заходи на честь пам'яті Героїв Небесної Сотні. Люди зібралися на Хрещатику, щоб пройти маршем до місця найбільш масових розстрілів - Алеї Небесної Сотні. У центрі столиці в цілях безпеки встановлені рамки-металошукачі, чергує швидка, а за порядком стежать правоохоронці. Також у центрі Києва на кількох вулицях перекрито рух.

Сьогодні разом з маршем пам'яті відбувся молебень за полеглих героїв.

Першим прийшов на столичний Майдан ще 16 лютого президент України Петро Порошенко. Настільки рання поява глави держави, на два дні раніше запланованих заходів, пов'язана з його від'їздом в Мюнхен на конференцію з безпеки. Порошенко поклав квіти на місці загибелі учасників Революції, виступив з промовою, в якій анонсував спорудження меморіалу Небесної сотні, а також пообіцяв особисто взяти участь у спонсоруванні його будівництва.

З 18 по 21 лютого в Українському домі заплановано проведення виставок, концертів і презентацій книг про революції гідності. Також фотовиставка "Відважні, наші герої" пройде в столичному ТРЦ "Глобус". На самому місці розстрілів - Алеї Героїв Небесної сотні 20 лютого пройде акція "Запали вогонь пам'яті" - вздовж алеї запалять лампадки. Також на Майдані планується проведення заходів громадськими та політичними організаціями. Зокрема, "Самооборона Майдану" разом з іншими організаціями проведе пам'ятну ходу 18 лютого о 10:00 від Українського дому до Алеї Небесної сотні з подальшим покладанням квітів та молебнем. До полудня очікується "Народне віче". Також "Самооборона" покладе квіти на місцях розстрілів і 20 лютого.

З 18 по 20 лютого на Майдані також пройде триденна "Пелюсткова хода", учасники якої мають намір засипати місця загибелі активістів Євромайдану пелюстками троянд.

У зв'язку з проведенням заходів столична влада перекриє Хрещатик і прилеглі вулиці з 18 по 22 лютого. Столичні правоохоронці в свою чергу, заявляють, що безпеку під час заходів будуть забезпечувати 6 тисяч бійців Національної гвардії. Про це інформує РБК-Україна.

Світлини від Цензор.нет.