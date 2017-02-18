Україна вшановує пам'ять Небесної сотні

18 лютого 2017, 12:18 | Національно-релігійні питання | 0 |   | Код для блогу |  | 

З 18 по 20 лютого на столичному Майдані незалежності заплановано проведення низки пам'ятних заходів, приурочених до цієї дати.

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Так, сьогодні, 18 лютого, в Києві почалися пам'ятні заходи на честь пам'яті Героїв Небесної Сотні. Люди  зібралися на Хрещатику, щоб пройти маршем до місця найбільш масових розстрілів - Алеї Небесної Сотні. У центрі столиці в цілях безпеки встановлені рамки-металошукачі, чергує швидка, а за порядком стежать правоохоронці. Також у центрі Києва на кількох вулицях перекрито рух.

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Сьогодні разом з маршем пам'яті відбувся молебень за полеглих героїв.

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Першим прийшов на столичний Майдан ще 16 лютого президент України Петро Порошенко. Настільки рання поява глави держави, на два дні раніше запланованих заходів, пов'язана з його від'їздом в Мюнхен на конференцію з безпеки. Порошенко поклав квіти на місці загибелі учасників Революції, виступив з промовою, в якій анонсував спорудження меморіалу Небесної сотні, а також пообіцяв особисто взяти участь у спонсоруванні його будівництва.

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З 18 по 21 лютого в Українському домі заплановано проведення виставок, концертів і презентацій книг про революції гідності. Також фотовиставка "Відважні, наші герої" пройде в столичному ТРЦ "Глобус". На самому місці розстрілів - Алеї Героїв Небесної сотні 20 лютого пройде акція "Запали вогонь пам'яті" - вздовж алеї запалять лампадки. Також на Майдані планується проведення заходів громадськими та політичними організаціями. Зокрема, "Самооборона Майдану" разом з іншими організаціями проведе пам'ятну ходу 18 лютого о 10:00 від Українського дому до Алеї Небесної сотні з подальшим покладанням квітів та молебнем. До полудня очікується "Народне віче". Також "Самооборона" покладе квіти на місцях розстрілів і 20 лютого.

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З 18 по 20 лютого на Майдані також пройде триденна "Пелюсткова хода", учасники якої мають намір засипати місця загибелі активістів Євромайдану пелюстками троянд.

У зв'язку з проведенням заходів столична влада перекриє Хрещатик і прилеглі вулиці з 18 по 22 лютого. Столичні правоохоронці в свою чергу, заявляють, що безпеку під час заходів будуть забезпечувати 6 тисяч бійців Національної гвардії. Про це інформує РБК-Україна.

Світлини від Цензор.нет.

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теги до статті:Майдан,Небесна сотня
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