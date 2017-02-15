Петро Порошенко вшанує сьогодні пам’ять героїв Небесної сотні

16 лютого 2017, 10:55 | Національно-релігійні питання | 0 |   | Код для блогу |  | 

Президент України Петро Порошенко сьогодні візьме участь у заході зі вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні та урочистому зібранні, присвяченому Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

Про це повідомляє сайт глави держави.

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«У четвер, 16 лютого президент Петро Порошенко візьме участь у заході зі вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні. Місце проведення заходу: Алея Героїв Небесної Сотні», – йдеться у повідомленні.

Також президент візьме участь в урочистому зібранні, присвяченому Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав, яке відбудеться у Центральному будинку офіцерів.

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теги до статті:Небесна сотня,Петро Порошенко
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