Петро Порошенко вшанує сьогодні пам’ять героїв Небесної сотні

Президент України Петро Порошенко сьогодні візьме участь у заході зі вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні та урочистому зібранні, присвяченому Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

Про це повідомляє сайт глави держави.

«У четвер, 16 лютого президент Петро Порошенко візьме участь у заході зі вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні. Місце проведення заходу: Алея Героїв Небесної Сотні», – йдеться у повідомленні.

Також президент візьме участь в урочистому зібранні, присвяченому Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав, яке відбудеться у Центральному будинку офіцерів.