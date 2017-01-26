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У Львові українці і євреї спільно вшанували пам’ять жертв Голокосту
27 січня 2017, 15:43 | Національно-релігійні питання | 0 | | Код для блогу | |
У Львові українці і євреї спільно вшанували пам’ять жертв Голокосту
Сьогодні, 27 січня, у Львові кілька десятків містян зібралося на мітинг на місці колишнього гетто, аби вшанувати пам’ять євреїв, загиблих у роки Голокосту.
Про це повідомляє IA ZIK.
Вже 12-й рік поспіль біля пам’ятника жертвам львівського гетто єврейська громада Львова вшановує Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту, під час якого загинуло 6 млн євреїв. Зокрема, у львівському гетто загинуло понад 137 тисяч людей, основна провина яких полягала тому, що вони були євреями.
Директор Департаменту культури, національностей та релігії Львівської ОДА Христина Береговська звернулася до присутніх: «Ця трагедія, яка сталася на наших теренах – планетарного масштабу. Ще не минуло і ста років від знищення українських євреїв – а це чверть світових жертв Голокосту. Тому сьогодні маємо за обов’язок у жодному разі не допустити подібних втрат».
Вшанувати пам’ять загиблих зібралися як українці, так і представники єврейської громади Львова. Директор Центру дослідження юдаїки і благодійної організації «Єврейське відродження» Мейлах Шейхет зазначив: «Сьогоднішній день повинен нас згуртувати, аби ми пам’ятали про те, що колись у Львові мали «фабрику смерті». У Львові загинуло понад півмільйона євреїв, тут було чотири концентраційні табори. Колись у Львові була квітуча єврейська громада, яка була зразком для суспільства. Це була історія, яка, на жаль, вже закінчилася. Тут загинуло багато чудових людей, які могли би продовжити нові покоління; вчені, які могли б зробити видатні відкриття. Але цього не сталося. Нацистська і комуністична диктатури спустошили цей край».
Також на заході були присутні громадські діячі, серед яких – правозахисник, член-засновник Української Гельсінської групи Мирослав Маринович. Він закликав до єдності, незважаючи на перешкоди.
«У світі творяться недобрі речі. Зараз стало модно порушувати цивілізаційні норми, на яких ґрунтується європейська цивілізація. У світі знову вдаються до національних егоїзмів, і це дуже негативна тенденція. Перед нами постає проблема морального вибору – така ж, як у ті давні часи. Одні стають на сторону зла, бо воно сильне і домінує; інші намагаються знайти свою хату скраю з думкою, що зло омине. Але воно не оминає людей. А ще є шлях протистояння, яким можна йти, роблячи добро. Тому будьмо єдині, хоч у нас і є відмінності, але над нами один великий Бог», – зазначив Мирослав Маринович.
Після мітингу відбулося покладення квітів до пам’ятника жертвам львівського гетто. Також головний рабин Львова та Західної України Мордехай Шломо Болд помолився за душі загиблих.
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