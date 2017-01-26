У День пам’яті жертв Голокосту Порошенко закликав «усі вільні нації не допустити відродження тоталітарних імперій та ідеологій»

27 січня світ вшановує Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, встановлений Рішенням Генеральної Асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року. З цієї нагоди Президент Петро Порошенко оприлюднив Звернення.

«Голокост - одна із наймасштабніших трагедій в історії земної цивілізації, жахливий нацистський злочин, породжений культивуванням антилюдської ідеології.

Мільйони невинних людей було знищено лише за належність до єврейського народу. Нормальна людська свідомість відмовляється це сприймати.

Сьогодні нечисленні уже свідки оповідають нам про ті страшні події, а мовчазні схили та меморіали Бабиного Яру, інші місця упокоєння жертв нацизму несуть пам'ять про загиблих у віки.

Це наш спільний біль. Він щемить у серцях українців, ятрить рани нашої багатостраждальної землі, гіркими рядками повнить книгу буття Українського народу.

Зберігаючи пам'ять про Голокост, ми рішуче заявляємо про неприпустимість повторення подібних злочинів у майбутньому.

Україна, яка втратила десятки мільйонів своїх синів і доньок різних національностей внаслідок злочинів тоталітаризму, нині протистоїть російській агресії, боронячи кордони демократичного світу.

Ми закликаємо усі вільні нації не допустити відродження тоталітарних імперій, ідеологій та практик, що породжують злочини проти людства.

Пам’ятаймо. І будьмо єдиними у відстоюванні ідеалів гуманізму, демократії, свободи та миру у всьому світі», – йдеться у Зверненні Президента України, яке поширив офіційний сайт Глави держави.