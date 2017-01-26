Сьогодні Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту

27 січня 2017, 10:06 | Національно-релігійні питання | 1 |   | Код для блогу |  | 

Голокост.jpegСьогодні в Україні і світі відзначають Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Цей День проголошений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року, співавторами якої виступили 100 держав, в пам’ять про жертв нацистського терору під час Другої світової війни.

Україна на державному рівні приєдналася до відзначення цієї міжнародної дати у 2012 році (Постанова Верховної Ради від 5 липня 2011), хоч і була однією з шести країн-ініціаторів прийняття ООНівського документа.

Дата 27 січня обрана не випадково: саме цього дня 1945 року війська 1-го Українського фронту звільнили в’язнів найбільшого гітлерівського концтабору смерті Аушвіц-Біркенау неподалік польського Освенціма.

Голокост з грецької перекладається як "всеспалення" й означає систематичне переслідування і знищення (геноцид) євреїв нацистською Німеччиною і колабораціоністами протягом 1933-1945 років. У ширшому розумінні, голокост – систематичне гоніння і знищення людей за ознакою їхньої расової, етнічної, національної приналежності, сексуальної орієнтації або генетичного типу як неповноцінних, шкідливих.

Офіційно визнано, що до 6 мільйонів євреїв було вбито протягом Голокосту, з них від 2,2 до 2,5 мільйона – на території колишнього Радянського Союзу, значною мірою в Україні.

Як відомо, одразу після окупації України нацисти розгорнули широку мережу гетто (найбільшим було Львівське), а згодом почали масово розстрілювати єврейське населення. Одними з найбільших і найвідоміших були розстріли у Бабиному яру в Києві, але знищення євреїв України було систематичними і повсюдними.

Світова спільнота цього дня не тільки згадує жертв людиноненависницької політики, але й засвідчує прагнення до боротьби з антисемітизмом, расизмом та всіма іншими формами нетерпимості, які можуть призвести до цілеспрямованого насилля стосовно окремої групи людей.

Цього року темою Міжнародного дня стане "Освіта в ім’я кращого майбутнього: роль історичних місць і музеїв у просвітництві з питань Голокосту". Пам’ятні місця поєднують у собі функції просвітницьких, культурних і науково-дослідницьких центрів, а також музеїв.

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Коментарі

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  • Леонтій | 27 січня 2017, 10:27
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    "У ширшому розумінні, голокост – систематичне гоніння і знищення людей за ознакою їхньої расової, етнічної, національної приналежності, сексуальної орієнтації або генетичного типу як неповноцінних, шкідливих." З одного боку, таке визначення поняття "голокост" страждає певною НЕПОВНОТОЮ. Бо не включає в себе чинники систематичних переслідувань і масових убивств людей за РЕЛІГІЙНОЮ та СОЦІАЛЬНО-КЛАСОВОЮ ознаками. А, з іншого, викликає деяке здивування його, як виглядає, штучне доповнення отією горезвісною "сексуальною орієнтацією"! Тобто, так виглядає, що наразі і редакція РІСУ також - слідом за всілякими "ліберально-політкоректними" безбожниками й безсоромниками - стрімголов кинулася будь-що боронити т. зв. "права" отих сексзбоченців!

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