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Сьогодні Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту
27 січня 2017, 10:06 | Національно-релігійні питання | 1 | | Код для блогу | |
Сьогодні в Україні і світі відзначають Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Цей День проголошений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року, співавторами якої виступили 100 держав, в пам’ять про жертв нацистського терору під час Другої світової війни.
Україна на державному рівні приєдналася до відзначення цієї міжнародної дати у 2012 році (Постанова Верховної Ради від 5 липня 2011), хоч і була однією з шести країн-ініціаторів прийняття ООНівського документа.
Дата 27 січня обрана не випадково: саме цього дня 1945 року війська 1-го Українського фронту звільнили в’язнів найбільшого гітлерівського концтабору смерті Аушвіц-Біркенау неподалік польського Освенціма.
Голокост з грецької перекладається як "всеспалення" й означає систематичне переслідування і знищення (геноцид) євреїв нацистською Німеччиною і колабораціоністами протягом 1933-1945 років. У ширшому розумінні, голокост – систематичне гоніння і знищення людей за ознакою їхньої расової, етнічної, національної приналежності, сексуальної орієнтації або генетичного типу як неповноцінних, шкідливих.
Офіційно визнано, що до 6 мільйонів євреїв було вбито протягом Голокосту, з них від 2,2 до 2,5 мільйона – на території колишнього Радянського Союзу, значною мірою в Україні.
Як відомо, одразу після окупації України нацисти розгорнули широку мережу гетто (найбільшим було Львівське), а згодом почали масово розстрілювати єврейське населення. Одними з найбільших і найвідоміших були розстріли у Бабиному яру в Києві, але знищення євреїв України було систематичними і повсюдними.
Світова спільнота цього дня не тільки згадує жертв людиноненависницької політики, але й засвідчує прагнення до боротьби з антисемітизмом, расизмом та всіма іншими формами нетерпимості, які можуть призвести до цілеспрямованого насилля стосовно окремої групи людей.
Цього року темою Міжнародного дня стане "Освіта в ім’я кращого майбутнього: роль історичних місць і музеїв у просвітництві з питань Голокосту". Пам’ятні місця поєднують у собі функції просвітницьких, культурних і науково-дослідницьких центрів, а також музеїв.
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- 27 січня 2017, 10:27| Коментувати коментар
"У ширшому розумінні, голокост – систематичне гоніння і знищення людей за ознакою їхньої расової, етнічної, національної приналежності, сексуальної орієнтації або генетичного типу як неповноцінних, шкідливих." З одного боку, таке визначення поняття "голокост" страждає певною НЕПОВНОТОЮ. Бо не включає в себе чинники систематичних переслідувань і масових убивств людей за РЕЛІГІЙНОЮ та СОЦІАЛЬНО-КЛАСОВОЮ ознаками. А, з іншого, викликає деяке здивування його, як виглядає, штучне доповнення отією горезвісною "сексуальною орієнтацією"! Тобто, так виглядає, що наразі і редакція РІСУ також - слідом за всілякими "ліберально-політкоректними" безбожниками й безсоромниками - стрімголов кинулася будь-що боронити т. зв. "права" отих сексзбоченців!
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