Олександра Олеся перепоховають на Алеї почесних українців

В Празі, у молитовному домі святих Філіпа та Якуба, 25 січня відбулася церемонія прощання з прахом українського письменника Олександра Олеся та його дружини Віри Кандиби. Про це повідомило «Радіо Свобода», зазначає WestNews.

Могила, де до початку січня 2017 року покоїлись Олександр Олесь та його дружина Віра Кандиба, Прага. Фото: radiosvoboda.org

«Такого не було, що в нас, у Чехії, за моїх часів, а я служу з 1991 року, щоб ми відправляли на Україну мощі людини», – сказав Василь Сливоцький, настоятель кафедрального собору святого Климента та єпископський вікарій для українців-вірних УГКЦ в Чехії, який проводив службу під час прощання.

Голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович повідомив, що здійснення перепоховання попередньо заплановане на цю п’ятницю, 27 січня. Письменника Олександра Олеся перепоховають на Лук’янівському кладовищі в Києві. Гроші на доставку праху та церемонію виділив Кабінет міністрів.

«Плануємо попередньо його перепоховання на цю п’ятницю. Але ще уточнюють деякі моменти. То ще можливе певне перенесення дати. Перепоховання точно відбудеться на Лук’янівському кладовищі. Там виділяється окрема Алею почесних перепоховань для того, щоб рятувати останки тих визначних українців, які розсіяні десь по світу. Найвищий рівень – це рівень Національного пантеону, який ми повинні створювати, де б мала бути похована невелика кількість, можливо кілька десятків тих діячів, які стали визначальними для історії України», – розповів Володимир В’ятрович.

Нагадаємо, відомий український письменник Олександр Олесь (1878-1944) до недавнього часу був похований на Ольшанському кладовищі в Празі.

3 січня 2017 року його останки було ексгумовано, оскільки на його місці вирішили поховати іншу людину – Володимира Михайлишина, який останні роки платив ренту за могилу українського поета. Президент України Петро Порошенко доручив перевезти і перепоховати останки Олеся в Україні.

Пізно ввечері 3 січня стало відомо, що канадські родичі Олеся дали згоду на перепоховання письменника в Україні. Посол України в Канаді Андрій Шевченко написав у своєму "Твіттері", що дипломатам удалося розшукати двох канадських правнуків письменника.

"У нас є письмова згода від обох правнуків на перепоховання і ми пересилаємо ці документи до Кабінету міністрів у Києві та до нашого посольства в Празі", — повідомив посол агенції "Укрінформ".

Володимир В’ятрович відзначив, що ситуація з могилою Олександра Олеся показова, вона свідчить, що чимало українських поховань за кордоном перебувають під загрозою.

Зокрема, цього року тільки на Ольшанському кладовищі у Празі можуть примусово ексгумувати останки драматурга, одного з батьків сучасного українського модерного театру Спиридона Черкасенка; громадської діячки, педагога Орисі Єфремової-Дурдуківської; інженера-будівельника Олександра Ярошевського.

На думку В’ятровича, держава сама має ініціювати їх повернення на рідну землю для поховання у Національному пантеоні.

Олександр Олесь (справжнє прізвище Кандиба) — видатний український письменник, поет. Народився 1878 року на Сумщині. Першу збірку поезій "З журбою радість обнялась" видав 1907 року.

З 23 лютого по 1 квітня 1919 року — аташе Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині. Після поразки Української революції емігрував до Чехословаччини, де проживав до самої смерті 1944 року. Батько відомого українського письменника та члена ОУН Олега Ольжича.

Удова поета Віра перед труною покійного. Фото липня 1944 року. Джерело: Сумський історичний портал

Похорон Олександра Олеся на Ольшанському цвинтарі у Празі. Фото липня 1944 року. Джерело: Сумський історичний портал