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Римо-католицькі єпископи привітали з Днем соборності України
22 січня 2017, 11:16 | Національно-релігійні питання | 0 | | Код для блогу | |
Римо-католицькі єпископи звернулися до українців з нагоди Дня соборності.
«З нагоди дня, приуроченого до врочистого об'єднання України в єдину державу, ми, римсько-католицькі єпископи в Україні, щиро вітаємо всіх співвітчизників, яка б не була їхня конфесійна чи релігійна приналежність, - йдеться у зверненні. - Це особливе свято не лише нагадує нам про непорушну єдність України, а й символізує згуртованість українців у розмаїтті думок, поглядів та підходів до творення майбутнього. Для цього необхідно виявляти братерську та сестринську любов до земляків, незважаючи на походження, мову або релігію.
У час, коли Україна бореться з багатьма проблемами, зокрема з війною на сході України, це свято також закликає всіх громадян, а насамперед керівників держави, до збереження територіальної цілісності України. Сьогодні особливо згадуємо тих, хто захищає нашу Батьківщину: Вам і вашим близьким – наша найглибша подяка й найширша молитва!
Возносимо молитву за Україну й закликаємо всіх вірян до молитви за єдність, порозуміння, мир і гідне майбутнє українського народу.
Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни!», - вітають єрархи РКЦ в Україні.
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Дуже шкода, що видаляють коментарі! А причину можна назвати? Я може щось антиукраїнське писав, чи пропагандою займався? А, ні, просто правду написав, напевно тут її не люблять. |
- 22 січня 2017, 09:59
Свобода слова - це не свобода поширення брехні та маніпуляцій. А свої претензії заявляйте на сайти МП - хай там зроблять свободу слова або взагалі можливість вільно коментувати. Сайт |
- 22 січня 2017, 09:52
Шановний АДМІН, а як же свобода слова в нашій демократичній країні? Що таке "різплідники російської", чи в нас заборонено писати російською? І де ти побачив хоч слово у статті за посиланням |
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