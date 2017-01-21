Римо-католицькі єпископи привітали з Днем соборності України

Римо-католицькі єпископи звернулися до українців з нагоди Дня соборності.

«З нагоди дня, приуроченого до врочистого об'єднання України в єдину державу, ми, римсько-католицькі єпископи в Україні, щиро вітаємо всіх співвітчизників, яка б не була їхня конфесійна чи релігійна приналежність, - йдеться у зверненні. - Це особливе свято не лише нагадує нам про непорушну єдність України, а й символізує згуртованість українців у розмаїтті думок, поглядів та підходів до творення майбутнього. Для цього необхідно виявляти братерську та сестринську любов до земляків, незважаючи на походження, мову або релігію.

У час, коли Україна бореться з багатьма проблемами, зокрема з війною на сході України, це свято також закликає всіх громадян, а насамперед керівників держави, до збереження територіальної цілісності України. Сьогодні особливо згадуємо тих, хто захищає нашу Батьківщину: Вам і вашим близьким – наша найглибша подяка й найширша молитва!

Возносимо молитву за Україну й закликаємо всіх вірян до молитви за єдність, порозуміння, мир і гідне майбутнє українського народу.

Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни!», - вітають єрархи РКЦ в Україні.