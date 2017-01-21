Римо-католицькі єпископи привітали з Днем соборності України

22 січня 2017, 11:16 | Національно-релігійні питання | 0 |   | Код для блогу |  | 

Римо-католицькі єпископи звернулися до українців з нагоди Дня соборності.

«З нагоди дня, приуроченого до врочистого об'єднання України в єдину державу, ми, римсько-католицькі єпископи в Україні, щиро вітаємо всіх співвітчизників, яка б не була їхня конфесійна чи релігійна приналежність, - йдеться у зверненні. - Це особливе свято не лише нагадує нам про непорушну єдність України, а й символізує згуртованість українців у розмаїтті думок, поглядів та підходів до творення майбутнього. Для цього необхідно виявляти братерську та сестринську любов до земляків, незважаючи на походження, мову або релігію.

У час, коли Україна бореться з багатьма проблемами, зокрема з війною на сході України, це свято також закликає всіх громадян, а насамперед керівників держави, до збереження територіальної цілісності України. Сьогодні особливо згадуємо тих, хто захищає нашу Батьківщину: Вам і вашим близьким – наша найглибша подяка й найширша молитва!

Возносимо молитву за Україну й закликаємо всіх вірян до молитви за єдність, порозуміння, мир і гідне майбутнє українського народу.

Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни!», - вітають єрархи РКЦ в Україні.

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теги до статті:День Соборності,РКЦ в Україні
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Коментарі

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    Останні коментарі

    • edelweiss | 22 січня 2017, 11:52

      Вони завжди були лицемірами і брехунами.

    • edelweiss | 22 січня 2017, 11:50

      Браво, москвославні!

    • Pavel Kovalchuk | 22 січня 2017, 10:25

      Дуже шкода, що видаляють коментарі! А причину можна назвати? Я може щось антиукраїнське писав, чи пропагандою займався? А, ні, просто правду написав, напевно тут її не люблять.

    • admin | 22 січня 2017, 09:59

      Свобода слова - це не свобода поширення брехні та маніпуляцій. А свої претензії заявляйте на сайти МП - хай там зроблять свободу слова або взагалі можливість вільно коментувати. Сайт

    • Pavel Kovalchuk | 22 січня 2017, 09:52

      Шановний АДМІН, а як же свобода слова в нашій демократичній країні? Що таке "різплідники російської", чи в нас заборонено писати російською? І де ти побачив хоч слово у статті за посиланням

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