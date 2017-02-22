Віктор Єленський розповів, як Росія хотіла знищити у Раді його закон про Церкву

Народний депутат від "Народного Фронту" розповів, як Росія намагалася через Галину Ярову зірвати його законопроект про можливість переходу із однієї релігії на іншу.

Про це він розповів в коментарі Еспресо.TV.

"Вчора СБУ була розкрита мережа персонажів, які діяли в інтересах Росії, намагаючись протягнути ідею федералізації, розхитати ситуацію в Україні. Займалися вони цим через підкуп помічників народних депутатів. Ця історія має відношення і до мого законопроекту №4128 "Про свободу совісті та релігійні організації" (щодо зміни релігійними громадами підлеглості)", – розповів Єленський.

За його словами, закон був поданий рік тому 23 лютого, і передбачав, що людина, не залежно від її віросповідання має право перейти на іншу віру.

"Будь вона, православним, католиком, вона може стати буддистом і навпаки. Або, наприклад, людина ходить у церкву під Московським патріархатом, а хоче під Київським", – пояснив народний депутат і додав, що це право, на зміну релігії, записано в усіх документах, яке стосується свободи совісті і переконань.

"Також це право передбачеться і в українському законі свободи совісті, але яким чином можна зробити перехід – не прописано", – зазначив Єленський.

Таким чином, законопроект №4128 мав на меті прописати ці правила більш конкретно.

"Він не був спрямований конкретно проти Московського патріархату чи проти Київського, чи проти католиків. Але ясно, що у нас є чимало громад в Україні, де віруючі не хочуть бути у Московському патріархаті. Коли цей закон був поданий, проти нього єдиним фронтом виступила Московська патріархія, персонально патріарх Кирил, його заступники, дуже жорстко керівництво УПЦ Московського патріархату, "Опоблок", пан Новінський", - сказав він.

"Коли вчора СБУ викрила цю групу, якою курувала Росія, у мене зійшлися пазли. Адже 8 вересня минулого року, я із жахом дізнаюся, що у приміщенні Верховної Ради відбувся круглий стіл про цей законопроект. Мене не те що не запросили, а ні наш комітет, ні Миколу Княжицького, ні мене як його заступника, ніхто не поставив до відома. Організувало цей круглий стіл "Міжфракційне об'єднання з покращення митної земельної податкової поліції" і от зараз з'ясувалося, що координатор цього об'єднання пані Ярова", – розповів Єленський.

Окрім того, він зазначив, що на круглий стіл були також запрошені нардепи – член депутатської групи "Партія "Відродження" Андрій Шипко та нардеп від БПП Сольвар Руслан.

Нагадаємо, що СБУ розповіла про групу осіб, які на замовлення Росії готували різні заходи із дестабілізації ситуації в Україні. До них входили помічники деяких народних депутатів.

Серед організаторів цієї групи – керівник ГО "Донбаське земляцтво м. Києва" Будяк Андрій, голова секретаріату міжфракційного депутатського об’єднання "Депутатське об’єднання з реформування податкового, митного та земельного законодавства" Ярова (Волобуєва) Галина та Житомирський Юрій, який, за даними СБУ, є помічником трьох нардепів: Геннадія Кривошеї (фракція "Народний фронт"), Дениса Силантьєва (фракції Радикальної партії Ляшка) та Тетяна Бахтєєвої (фракція Опоблоку).