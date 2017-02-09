Комітет Верховної Ради з питань культури і духовності хоче заборонити розміщувати рекламу на старовинних храмах

9 лютого 2017, 10:34 | Законодавство | 0 |   | Код для блогу |  | 

реклама.jpgВ середу, 8 лютого, Комітет Верховної Ради з питань культури і духовності підтримав законопроекти про заборону розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках культурної спадщини (реєстр. № 5679) та посилення відповідальності у сфері охорони пам’яток (реєстр. № 5677).

Так новими законопроектами передбачається збільшення покарання за пошкодження пам’яток культурної спадщини до яких, серед інших належать «культові місця і споруди» –  тобто церкви та цвинтарі. Документом пропонується за пошкодження об’єкту встановити штраф від 1,6 млн. гривень. Пошкодженням вважається також і нанесення надписів та позначок на пам’ятку. Встановляються суворий контроль над дотриманням вимог щодо ремонту, підтримки у необхідних умовах та проведенні ремонтно-будівельних та інших робіт.

Розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках культурної спадщини пропонується карати штрафом у розмірі від 3,8 млн. гривень за 1 кв. м. реклами.

Комітет підтримав ці законопроекти, а відтак тепер вони відправляються до зали Парламенту для голосування народними депутатами. Про це інформує кореспондент РІСУ Дмитро Горєвой.

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теги до статті:ВРУ,Законодавство,Комітет з питань культури і духовності,реклама
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    Останні коментарі

    • netoy_gaidamak | 9 лютого 2017, 12:51

      Та дайте ше відповідь на його листи, тоді можна робить висновки. Бо запит є, а результатів нема.

    • netoy_gaidamak | 9 лютого 2017, 12:41

      Ага, якщо по закону то "москвославні прислужники" - а як хлопці в балаклавах і крикуни за гроші віджимають Церкву - то Слава Україні?. Гарна риторика, нічого сказати.

    • Фёдор Калашников | 9 лютого 2017, 11:58

      Ви серйозно??? На сповіді ви обсуждаєте такі теми?? В каконічній УПЦ?? Я в шоці. Ні разу на сповіді такого не чув

    • keleynik | 9 лютого 2017, 11:26

      Правильно и своевременно. НЕЛЬЗЯ УПЦ МП ДОПУСКАТЬ В АРМИЮ!!! Являюсь прихожанином этой церкви и знаю на собственном опыте как промывают мозги на исповедях, иногда очень деликатно, но - результат всё

    • Леонтій | 9 лютого 2017, 10:34

      ПІСЛЯМОВА. А ось нижче приклад однієї з таких можливих - спільних молитов (Молитва за спасіння народу й держави Української та втихомирення в ній розбрату і ворожнечі). "Господи Боже, Ісусе

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