Комітет Верховної Ради з питань культури і духовності хоче заборонити розміщувати рекламу на старовинних храмах

В середу, 8 лютого, Комітет Верховної Ради з питань культури і духовності підтримав законопроекти про заборону розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках культурної спадщини (реєстр. № 5679) та посилення відповідальності у сфері охорони пам’яток (реєстр. № 5677).

Так новими законопроектами передбачається збільшення покарання за пошкодження пам’яток культурної спадщини до яких, серед інших належать «культові місця і споруди» – тобто церкви та цвинтарі. Документом пропонується за пошкодження об’єкту встановити штраф від 1,6 млн. гривень. Пошкодженням вважається також і нанесення надписів та позначок на пам’ятку. Встановляються суворий контроль над дотриманням вимог щодо ремонту, підтримки у необхідних умовах та проведенні ремонтно-будівельних та інших робіт.

Розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках культурної спадщини пропонується карати штрафом у розмірі від 3,8 млн. гривень за 1 кв. м. реклами.

Комітет підтримав ці законопроекти, а відтак тепер вони відправляються до зали Парламенту для голосування народними депутатами. Про це інформує кореспондент РІСУ Дмитро Горєвой.