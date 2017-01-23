Мінкультури створить Експертну раду з питань захисту суспільної моралі

Міністерство культури України незабаром затвердить персональний склад Експертної ради з питань захисту суспільної моралі з метою розробки критеріїв віднесення продукції до такої, що має порнографічний характер.

Таке рішення Мінкультури оголосило за результатами наради за участі керівників національних творчих спілок, а також представників Міністерства фінансів України та Державного комітету телебачення і радіомовлення України, повідомляє Інститут релігійної свободи.

Варто відзначити, що Положення про Експертну раду Мінкультури з питань захисту суспільної моралі вже затверджено Наказом № 986 від 03.11.2016 р., який набув чинності 27 грудня.

Під час наради розглядалися питання практичного застосування положень Закону України «Про захист суспільної моралі» в частині забезпечення громадського контролю за додержанням вимог законодавства у сфері захисту суспільної моралі творчими спілками.

“Міністерство культури розглядає необхідність розробити порядок фінансування діяльності творчих спілок, на які покладено здійснення цього контролю, адже вимагаючи здійснення цієї функції ми маємо і забезпечувати її здійснення. Проте, нажаль, з державного бюджету ми можемо фінансувати лише національні спілки, а цей контроль покладений на всі спілки і питання потребує вирішення. Необхідно також з’ясувати, чи готові спілки виконувати функцію контролю за суспільною мораллю та які їм потрібні механізми для здійснення цієї функції”, – повідомила присутнім Перший заступник Міністра культури Світлана Фоменко.

Після обговорення піднятих питань, учасниками наради було прийнято рішення звернутися до парламентських Комітетів з питань культури і духовності та з питань свободи слова та інформаційної політики за роз’ясненнями положень Закону в частині забезпечення громадського контролю за додержанням вимог законодавства у сфері захисту суспільної моралі творчими спілками, що діють у сфері культури та мистецтва, журналістики.

Як повідомляв ІРС, такі положення з’явилися в Законі у лютому 2015 року, коли Верховна Рада вирішила ліквідувати Національну експертну комісію з питань захисту суспільної моралі (НЕК).

Тоді проти ініціативи ліквідації НЕК виступила Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій та низка просімейних громадських організацій, вважаючи ліквідовану Комісію ефективним механізмом громадського контролю у цій сфері. До того ж, Головне науково-експертне управління Верховної Ради зауважило, що внесені до Закону зміни містять “ризики надмірної лібералізації сфери обігу і розповсюдження в українському суспільстві продукції сексуального чи еротичного характеру, а також продукції, що містить пропаганду культу насильства, жорстокості, порнографії тощо”.

Нагадаємо, що на сьогодні стаття 15 Закону України «Про захист суспільної моралі» відносить питання контролю за дотриманням законодавства у сфері захисту суспільної моралі до компетенції МВС, Національної поліції, Мінкультури, Держкіно, ДФС, Держкомтелерадіо, Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Однак 19 січня Мінкультури пояснило, що не може виконувати експертну функцію в цьому питанні, тому було прийнято рішення створити експертний консультативно-дорадчий орган Мінкультури – експертну раду з питань захисту суспільної моралі.

“Підкреслюємо, що основною метою такої ради є виключно напрацювання критеріїв, які згодом – після широкого громадського і професійного обговорення та врахування позицій усіх залучених до процесу фахівців та спеціалістів – будуть затверджені Мінкультури. Після напрацювання таких критеріїв рада припинить своє існування, бо її завдання буде вичерпане”, – так пояснили в Міністерстві своє рішення після того, як воно набуло резонансу в медіа просторі.