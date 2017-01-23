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Мінкультури створить Експертну раду з питань захисту суспільної моралі
26 січня 2017, 09:45 | Законодавство | 0 | | Код для блогу | |
Міністерство культури України незабаром затвердить персональний склад Експертної ради з питань захисту суспільної моралі з метою розробки критеріїв віднесення продукції до такої, що має порнографічний характер.
Таке рішення Мінкультури оголосило за результатами наради за участі керівників національних творчих спілок, а також представників Міністерства фінансів України та Державного комітету телебачення і радіомовлення України, повідомляє Інститут релігійної свободи.
Варто відзначити, що Положення про Експертну раду Мінкультури з питань захисту суспільної моралі вже затверджено Наказом № 986 від 03.11.2016 р., який набув чинності 27 грудня.
Під час наради розглядалися питання практичного застосування положень Закону України «Про захист суспільної моралі» в частині забезпечення громадського контролю за додержанням вимог законодавства у сфері захисту суспільної моралі творчими спілками.
“Міністерство культури розглядає необхідність розробити порядок фінансування діяльності творчих спілок, на які покладено здійснення цього контролю, адже вимагаючи здійснення цієї функції ми маємо і забезпечувати її здійснення. Проте, нажаль, з державного бюджету ми можемо фінансувати лише національні спілки, а цей контроль покладений на всі спілки і питання потребує вирішення. Необхідно також з’ясувати, чи готові спілки виконувати функцію контролю за суспільною мораллю та які їм потрібні механізми для здійснення цієї функції”, – повідомила присутнім Перший заступник Міністра культури Світлана Фоменко.
Після обговорення піднятих питань, учасниками наради було прийнято рішення звернутися до парламентських Комітетів з питань культури і духовності та з питань свободи слова та інформаційної політики за роз’ясненнями положень Закону в частині забезпечення громадського контролю за додержанням вимог законодавства у сфері захисту суспільної моралі творчими спілками, що діють у сфері культури та мистецтва, журналістики.
Як повідомляв ІРС, такі положення з’явилися в Законі у лютому 2015 року, коли Верховна Рада вирішила ліквідувати Національну експертну комісію з питань захисту суспільної моралі (НЕК).
Тоді проти ініціативи ліквідації НЕК виступила Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій та низка просімейних громадських організацій, вважаючи ліквідовану Комісію ефективним механізмом громадського контролю у цій сфері. До того ж, Головне науково-експертне управління Верховної Ради зауважило, що внесені до Закону зміни містять “ризики надмірної лібералізації сфери обігу і розповсюдження в українському суспільстві продукції сексуального чи еротичного характеру, а також продукції, що містить пропаганду культу насильства, жорстокості, порнографії тощо”.
Нагадаємо, що на сьогодні стаття 15 Закону України «Про захист суспільної моралі» відносить питання контролю за дотриманням законодавства у сфері захисту суспільної моралі до компетенції МВС, Національної поліції, Мінкультури, Держкіно, ДФС, Держкомтелерадіо, Нацради з питань телебачення і радіомовлення.
Однак 19 січня Мінкультури пояснило, що не може виконувати експертну функцію в цьому питанні, тому було прийнято рішення створити експертний консультативно-дорадчий орган Мінкультури – експертну раду з питань захисту суспільної моралі.
“Підкреслюємо, що основною метою такої ради є виключно напрацювання критеріїв, які згодом – після широкого громадського і професійного обговорення та врахування позицій усіх залучених до процесу фахівців та спеціалістів – будуть затверджені Мінкультури. Після напрацювання таких критеріїв рада припинить своє існування, бо її завдання буде вичерпане”, – так пояснили в Міністерстві своє рішення після того, як воно набуло резонансу в медіа просторі.
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Незабаром поженуть вас ґундяєвців з Волині, тоді все буде гаразд. Ви б у маґаданє собі парафії вже шукали, щоб не залишитись з нічим. |
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Ви ж у ґундяя на ставці, бо так за цю ґундяєавську секту в Україні заступаєтесь, що вам вже на реабілітацію час, здоров'я підлатати. |
- 25 січня 2017, 16:27
УПЦ є одне, вона Київського Патріархату, а те про що ви мазюкаєте - це ґундяєвська секта, раССійськая правацлавная церкаффь в Україні. |
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