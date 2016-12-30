Рада Церков просить Уряд не робити поспішних змін у законодавстві про реєстрацію

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій звернулася до прем’єр-міністра та Департаменту у справах релігій та національностей Мінкультури з проханням не вносити поспішних змін до законодавства про реєстрацію релігійних організацій.

Такі звернення надіслав Головуючий у ВРЦіРО, Старший єпископ Церкви ХВЄ Михайло Паночко за результатами засідання Секретаріату Ради Церков, яке відбулося 21 грудня, повідомляє Інститут релігійної свободи.

За два дні до засідання Департамент у справах релігій та національностей Мінкультури надіслав до ВРЦіРО “для оперативного розгляду та обговорення” проект змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» в частині взаємного узгодження процедур реєстрації статутів (положень) релігійних організацій та внесення даних про них до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (державна реєстрація).

“Такого роду зміни, пропоновані у наданому на розгляд ВРЦіРО законопроекті, потребують більш уважного аналізу та доопрацювання без будь-якого поспіху, оскільки їх прийняття матиме наслідком суттєві зміни у відносинах між органами державної влади і релігійними організаціями, що не можна запроваджувати без належного аналізу, консультацій з іншими дотичними органами влади та прогнозування”, – наголошується у зверненні Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій.

Законопроект, підготовлений Департаментом у справах релігій та національностей Мінкультури, передбачає зміни в процедурі реєстрації релігійних організацій та запроваджує нові підставі для примусової припинення релігійних організацій у судовому порядку. Також законопроектом запроваджується релігієзнавча єкспертиза стосовно релігійних організацій.

Варто нагадати, що поспішне прийняття “антирейдерського” законопроекту № 5067 (Закон № 1666-VIII від 06.10.2016 року) призвело до того, що до нинішньої подвійної реєстрації релігійних організацій додалася ще одна проміжна ланка у вигляді вимоги нотаріального посвідчення зареєстрованих статутів релігійних організацій та відповідних протоколів загальних зборів.

Як повідомляв ІРС, на підставі Закону України № 1667-VIII від 06.10.2016 року Податковий кодекс України вже доповнено нормою, згідно якої строк перереєстрації статутів релігійних організацій продовжено до 1 січня 2018 року.

Водночас раніше директор Департаменту у справах релігій та національностей Мінкультури Андрій Юраш попередив, що перереєстрація статутів “фактично означатиме ревізію всієї діючої у нашій державі мережі релігійних організацій”, а не лише внесення доповнень, необхідних для збереження їх неприбуткового статусу.

“Зрозуміло, що, з одного боку, ця ситуація створить надзвичайно сильне навантаження на всі державні органи, відповідальні за реєстрацію релігійних спільнот, а, з другого боку, це може викликати напруження та спірні моменти з боку окремих церковних структур, оскільки має відбутися не механічна перереєстрація релігійних громад, а реєстрація нових редакцій статутів, в яких усі положення мають відповідати діючому законодавству у сфері релігії”, – сказав Андрій Юраш.

Окрім цього Секретаріат ВРЦіРО підвів підсумки діяльності Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій за поточний рік у сфері державно-конфесійних відносин, захисту суспільної моралі, розвитку капеланського та іншого духовного і соціального служіння українських віруючих.