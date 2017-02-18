Суд виганяє лютеранську громаду з будівлі в Одеській області

20 лютого 2017, 14:27 | Юриспруденція | 0 |   | Код для блогу |  | 

Овідіопольський районний суд Одеської області ухвалив рішення про примусове виселення німецької Євангелічно-лютеранської громади села Петродолинське Овідіопольського району, повідомляє Таймер.

Про це йдеться в листі Головного територіального управління юстиції в Одеському регіоні. Виселення релігійної громади заплановано на 20 лютого.

У самій громаді заявляють, що йти їм нікуди і називають ситуацію, що склалася «рейдерством», пов'язаним з призначенням в Одеську область нового єпископа, який «одноосібно отримує доходи німецького центру, що був побудований Баварською церквою і переданий Україні».

Саме цей високопоставлений церковнослужитель, за словами віруючих, стоїть за проблемами петродолинської громади.

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теги до статті:Лютерани в Україні,Судочинство
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Останні коментарі

  • erinms | 20 лютого 2017, 18:48

    There is little doubt that the ROC is an agent of the Russian KGB, or whatever name they now use. How can this church called itself Christian when they promote hatred and discord? A more appropriate

  • Леонтій | 20 лютого 2017, 11:06

    У такий спосіб, слідом за окупацією й анексією РФ Криму, кремлівська верхівка (і якраз напередодні календарного євангельського читання про Страшний суд!), по суті й змісту цих своїх дій, ОФІЦІЙНО

  • Kir | 19 лютого 2017, 09:33

    Говорити, що кришнїтів у світі сотні мільонів - для порофесійного релігієзнавця - як мінінум некомпетентність. Вочевідь він переплутав індуістів та кришнїтів, та це його не оправдовує...

  • Kir | 19 лютого 2017, 09:12

    Спасибо,Михаил! фразы "никакой конкретики" и "вскользь проходил историю церкви" только показывают уровень самих комментаторов. При 26 конкретных ссылках по сути вопроса

  • Fr. Valerii | 18 лютого 2017, 18:31

    І за тиждень по конференції, 18.02.2017 Президент РФ В. Путін підписав Указ «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и

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