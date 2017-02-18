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Суд виганяє лютеранську громаду з будівлі в Одеській області
20 лютого 2017, 14:27 | Юриспруденція | 0 | | Код для блогу | |
Овідіопольський районний суд Одеської області ухвалив рішення про примусове виселення німецької Євангелічно-лютеранської громади села Петродолинське Овідіопольського району, повідомляє Таймер.
Про це йдеться в листі Головного територіального управління юстиції в Одеському регіоні. Виселення релігійної громади заплановано на 20 лютого.
У самій громаді заявляють, що йти їм нікуди і називають ситуацію, що склалася «рейдерством», пов'язаним з призначенням в Одеську область нового єпископа, який «одноосібно отримує доходи німецького центру, що був побудований Баварською церквою і переданий Україні».
Саме цей високопоставлений церковнослужитель, за словами віруючих, стоїть за проблемами петродолинської громади.
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