Суд виганяє лютеранську громаду з будівлі в Одеській області

Овідіопольський районний суд Одеської області ухвалив рішення про примусове виселення німецької Євангелічно-лютеранської громади села Петродолинське Овідіопольського району, повідомляє Таймер.

Про це йдеться в листі Головного територіального управління юстиції в Одеському регіоні. Виселення релігійної громади заплановано на 20 лютого.

У самій громаді заявляють, що йти їм нікуди і називають ситуацію, що склалася «рейдерством», пов'язаним з призначенням в Одеську область нового єпископа, який «одноосібно отримує доходи німецького центру, що був побудований Баварською церквою і переданий Україні».

Саме цей високопоставлений церковнослужитель, за словами віруючих, стоїть за проблемами петродолинської громади.