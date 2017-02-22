У Верховній Раді України відкрили виставку Патріарху Йосифу Сліпому

Враховуючи визначний внесок Патріарха Йосифа Сліпого (Йосифа Коберницького-Дичковського) у розвиток національної ідентичності та духовності українського народу, у приміщенні постійних комісій Верховної Ради України (Садова 3а) у четвер 23 лютого відкрито виставку "Великого бажайте".

Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Патріарх Йосиф – Предстоятель Української Греко-Католицької Церкви у буремні роки тоталітарних переслідувань, довголітній незламний в’язень радянських таборів, людина великої сили духа і великих бажань, чоловік невтомної праці і глибокої мудрості, християнський подвижник і праведник.

Виставка представляє основні етапи діяльності Патріарха УГКЦ Йосифа Сліпого: провід Духовною семінарією та заснування Богословської Академії у Львові, переслідування радянською владою та перебування в таборах ГУЛАГу, обставини звільнення з ув’язнення та переїзд до Рима. Завдяки опублікованим архівним фото відображено його участь у засіданнях Другого Ватиканського собору. Також експозиція висвітлює працю Блаженнішого Йосифа над розвитком духовного та культурно-освітнього життя українців у світі: створення Українського Католицького Університету в Римі, будівництво Собору Святої Софії, його численні подорожі для згуртування та підтримки "в розсіянні сущих".

Окрім того, виставка має на меті не лише історично-ілюстративну складову, але й спонукає до аналітичного осмислення новітньої історії України.

Рішенням Синоду Єпископів УГКЦ 2017 рік проголошений Роком пам’яті патріарха Йосифа Сліпого на честь 125-ї річниці від його народження, яке відзначаємо 17 лютого.

Відповідну Постанову Верховної Ради України «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2017 році» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 2, ст.30) де йдеться й про відзначення 125-річчя з дня народження Верховного Архиєпископа Української Греко-Католицької Церкви Йосифа Сліпого, було прийнято 22 грудня 2016 року.

Експозиція підготовлена Постуляційним центром беатифікації УГКЦ у співпраці з Інститутом історії Церкви Українського Католицького Університету (УКУ).

Виставка відбувається за сприянням Соборного Патріаршого Товариства Святого Рівноапостольного Великого Київського Князя Володимира та Київського центру УКУ.