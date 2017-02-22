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У Верховній Раді України відкрили виставку Патріарху Йосифу Сліпому
23 лютого 2017, 16:51 | Державно-конфесійні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
Враховуючи визначний внесок Патріарха Йосифа Сліпого (Йосифа Коберницького-Дичковського) у розвиток національної ідентичності та духовності українського народу, у приміщенні постійних комісій Верховної Ради України (Садова 3а) у четвер 23 лютого відкрито виставку "Великого бажайте".
Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
Патріарх Йосиф – Предстоятель Української Греко-Католицької Церкви у буремні роки тоталітарних переслідувань, довголітній незламний в’язень радянських таборів, людина великої сили духа і великих бажань, чоловік невтомної праці і глибокої мудрості, християнський подвижник і праведник.
Виставка представляє основні етапи діяльності Патріарха УГКЦ Йосифа Сліпого: провід Духовною семінарією та заснування Богословської Академії у Львові, переслідування радянською владою та перебування в таборах ГУЛАГу, обставини звільнення з ув’язнення та переїзд до Рима. Завдяки опублікованим архівним фото відображено його участь у засіданнях Другого Ватиканського собору. Також експозиція висвітлює працю Блаженнішого Йосифа над розвитком духовного та культурно-освітнього життя українців у світі: створення Українського Католицького Університету в Римі, будівництво Собору Святої Софії, його численні подорожі для згуртування та підтримки "в розсіянні сущих".
Окрім того, виставка має на меті не лише історично-ілюстративну складову, але й спонукає до аналітичного осмислення новітньої історії України.
Рішенням Синоду Єпископів УГКЦ 2017 рік проголошений Роком пам’яті патріарха Йосифа Сліпого на честь 125-ї річниці від його народження, яке відзначаємо 17 лютого.
Відповідну Постанову Верховної Ради України «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2017 році» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 2, ст.30) де йдеться й про відзначення 125-річчя з дня народження Верховного Архиєпископа Української Греко-Католицької Церкви Йосифа Сліпого, було прийнято 22 грудня 2016 року.
Експозиція підготовлена Постуляційним центром беатифікації УГКЦ у співпраці з Інститутом історії Церкви Українського Католицького Університету (УКУ).
Виставка відбувається за сприянням Соборного Патріаршого Товариства Святого Рівноапостольного Великого Київського Князя Володимира та Київського центру УКУ.
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Останні коментарі
http://zal-lib.pp.ua/pom-yanuly-molytvoyu-odnoselchan-u-lysivtsyah/
А чи не може той самий етикет та пастирське зобов'язання не дозволяти i УПЦ "клеймить позором" окупанта? Тим бiльше, що i тi мешканцi захоплених територiй, котрi пiдтримують окупантiв, i
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Гошівський монастир – духовний центр і місце паломництва зі всього світу #гошів #україна http://ua.trip-impressions.com/2017/02/goshiv.html
There is little doubt that the ROC is an agent of the Russian KGB, or whatever name they now use. How can this church called itself Christian when they promote hatred and discord? A more appropriate