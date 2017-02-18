Патріарх Філарет зустрівся з державним керівництвом України

У залі Вченої ради Київської православної богословської академії УПЦ КП 20 лютого відбулася зустріч Патріарха Філарета з Президентом України Петром Порошенком, Прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, Генеральним прокурором Юрієм Луценком. У зустрічі також взяли участь дружина глави держави Марина Порошенко та заступник глави Адміністрації Президента Ростислав Павленко, Патріарший намісник митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній (Думенко) та секретар Священного Синоду архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря).

Про це повідомляє офіційний сайт УПЦ КП.

Під час розмови глава держави згадав про участь духовенства в подіях Революції Гідності, щоденні молитви, допомогу з боку Михайлівського Золотоверхого монастиря, високо оцінив патріотичну громадянську позицію Київського Патріархату і під час Майдану, і потім під час російської збройної агресії.

Патріарх Філарет зазначив, що позиція УПЦ КП незмінна – підтримка України, захист її державності та незалежності.

«Бо історія навчає, що без держави незалежної і Церква Українська не буде незалежною, як це сталося і у XVII ст., і у ХХ ст., коли Москва підпорядкувала собі Церкву в Україні, маючи владу над нашою країною. Ми були в тому рабстві 350 років – і не хочемо знову потрапити в нього, бо воно принесло і народу, і Церкві багато лиха» – зазначив Предстоятель УПЦ КП.

Патріарх Філарет тпідкреслив, що Київський Патріархат підтримує діяльність і Президента, і уряду, і влади в цілому, спрямовану на зміцнення нашої державності.

«Ми підтримуємо Вас, Петро Олексійович, як Президента. Жоден з наших попередніх Президентів не керував країною в умовах війни і ми розуміємо, як це важко, та бажаємо Вам допомоги від Бога, щоб Україна прийшла до перемоги і справедливого миру» – сказав Патріарх.

Предстоятель УПЦ КП також розповів державному керівництву про кроки, які здійснює Церква у діалозі з Константинопольським Патріархатом щодо визнання автокефалії.