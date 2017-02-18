- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Президент взяв участь у молебні до дня пам’яті Небесної Сотні
20 лютого 2017, 15:11 | Державно-конфесійні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко та родинами Героїв Небесної Сотні сьогодні, 20 лютого, взяли участь в панахиді за загиблими активістами Майдану. Богослужіння у Михайлівському Золотоверхому Соборі відправив Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.
На початку молитви Предстоятель УПЦ КП відзначив, що український народ має міцну силу духу, і саме її проявили Герої Небесної Сотні, які віддали своє життя за волю та свободу України. Присутні помолилися за упокій душі Героїв та Боже благословення і допомогу усім українцям у захисті країни.
По завершенні панахиди Президент з дружиною встановили лампадки біля фотопортретів Героїв Небесної Сотні, повідомляє сайт Глави держави.
Нагадаємо, три роки минуло від розстрілу учасників Революції Гідності та найдраматичніших подій масових протестів. У ніч проти 19 лютого 2014-го на столичному майдані Незалежності тривало гасіння Будинку профспілок, підпаленого напередодні. Остаточно ліквідувати вогонь вдалося лише наступного дня, зранку. До Києва ж тоді з'їжджалися активісти із усіх регіонів. Відносне ранкове затишшя – вже вдень знову порушать вогнепальними пострілами. Додамо, що за даними медичної служби Майдану, внаслідок сутичок 18 лютого загинули 23 людини, 19 лютого загинули восьмеро, а 20 – 47 героїв.
Рейтинг
0
0
Останні новини
Президент взяв участь у молебні до дня пам’яті Небесної Сотні | 20 лютого 2017, 15:11 | Державно-конфесійні стосунки
Суд виганяє лютеранську громаду з будівлі в Одеській області | 20 лютого 2017, 14:27 | Юриспруденція
У Франції саджатимуть до в’язниці за критику аборту в Інтернеті | 20 лютого 2017, 11:55 | Світові
Андрій Юраш: Патріарх Кирило був одним із ідеологів війни на Донбасі | 20 лютого 2017, 11:25 | Релігія і політика
Анонс: сьогодні у Львові відбудеться вечір пам’яті легендарної схимонахині Марії | 20 лютого 2017, 10:38 | Анонси |
Популярні статті місяця
9 лютого 2017, 12:34 | Репортажі | 13 лютого 2017, 12:54
3 лютого 2017, 12:40 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 6 лютого 2017, 21:42
В центрі Києва руйнується забутий 100-літній храм Миколая Чудотворця
8 лютого 2017, 10:09 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 15 лютого 2017, 14:44
Секретаря єпископа-намісника Введенського монастиря УПЦ (МП) у Києві знайшли мертвим у сауні з дівчатами
10 лютого 2017, 09:38 | Релігійні церемонії та паломництво | 13 лютого 2017, 10:04
7 лютого 2017, 09:33 | Протести і конфлікти | 9 лютого 2017, 08:21
У Дніпрі суд розглядає повернення органного залу з власності УПЦ (МП)
Останні коментарі
There is little doubt that the ROC is an agent of the Russian KGB, or whatever name they now use. How can this church called itself Christian when they promote hatred and discord? A more appropriate
У такий спосіб, слідом за окупацією й анексією РФ Криму, кремлівська верхівка (і якраз напередодні календарного євангельського читання про Страшний суд!), по суті й змісту цих своїх дій, ОФІЦІЙНО
Говорити, що кришнїтів у світі сотні мільонів - для порофесійного релігієзнавця - як мінінум некомпетентність. Вочевідь він переплутав індуістів та кришнїтів, та це його не оправдовує...
Спасибо,Михаил! фразы "никакой конкретики" и "вскользь проходил историю церкви" только показывают уровень самих комментаторов. При 26 конкретных ссылках по сути вопроса
І за тиждень по конференції, 18.02.2017 Президент РФ В. Путін підписав Указ «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и