Президент взяв участь у молебні до дня пам’яті Небесної Сотні

Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко та родинами Героїв Небесної Сотні сьогодні, 20 лютого, взяли участь в панахиді за загиблими активістами Майдану. Богослужіння у Михайлівському Золотоверхому Соборі відправив Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.

На початку молитви Предстоятель УПЦ КП відзначив, що український народ має міцну силу духу, і саме її проявили Герої Небесної Сотні, які віддали своє життя за волю та свободу України. Присутні помолилися за упокій душі Героїв та Боже благословення і допомогу усім українцям у захисті країни.

По завершенні панахиди Президент з дружиною встановили лампадки біля фотопортретів Героїв Небесної Сотні, повідомляє сайт Глави держави.

Нагадаємо, три роки минуло від розстрілу учасників Революції Гідності та найдраматичніших подій масових протестів. У ніч проти 19 лютого 2014-го на столичному майдані Незалежності тривало гасіння Будинку профспілок, підпаленого напередодні. Остаточно ліквідувати вогонь вдалося лише наступного дня, зранку. До Києва ж тоді з'їжджалися активісти із усіх регіонів. Відносне ранкове затишшя – вже вдень знову порушать вогнепальними пострілами. Додамо, що за даними медичної служби Майдану, внаслідок сутичок 18 лютого загинули 23 людини, 19 лютого загинули восьмеро, а 20 – 47 героїв.