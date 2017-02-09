УГКЦ та Міністерство закордонних справ України узгодили план співпраці

9 лютого 2017, 09:15 | Державно-конфесійні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

Патріарх УГКЦ Святослав (Шевчук) 7 лютого зустрівся з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним на прохання останнього. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Міністр ЗСУ висловив високу оцінку та вдячність УГКЦ за те, що вона всебічно, усіма своїми структурами підтримує в міжнародному вимірі Українську Державу. Він також належно оцінив співпрацю між дипломатичними службами УГКЦ і Української Держави.

Під час зустрічі обговорили найважливіші виклики, які стоять сьогодні перед Україною у сфері міжнародних стосунків. В результаті зустрічі було узгоджено план подальшої співпраці між Українською Греко-Католицькою Церквою та Міністерством закордонних справ України задля належного обстоювання на міжнародному рівні національних інтересів нашої Вітчизни.

 

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теги до статті:Державно-конфесійні стосунки,МЗС,Павло Клімкін,Святослав (Шевчук)
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    Останні коментарі

    • netoy_gaidamak | 9 лютого 2017, 12:51

      Та дайте ше відповідь на його листи, тоді можна робить висновки. Бо запит є, а результатів нема.

    • netoy_gaidamak | 9 лютого 2017, 12:41

      Ага, якщо по закону то "москвославні прислужники" - а як хлопці в балаклавах і крикуни за гроші віджимають Церкву - то Слава Україні?. Гарна риторика, нічого сказати.

    • Фёдор Калашников | 9 лютого 2017, 11:58

      Ви серйозно??? На сповіді ви обсуждаєте такі теми?? В каконічній УПЦ?? Я в шоці. Ні разу на сповіді такого не чув

    • keleynik | 9 лютого 2017, 11:26

      Правильно и своевременно. НЕЛЬЗЯ УПЦ МП ДОПУСКАТЬ В АРМИЮ!!! Являюсь прихожанином этой церкви и знаю на собственном опыте как промывают мозги на исповедях, иногда очень деликатно, но - результат всё

    • Леонтій | 9 лютого 2017, 10:34

      ПІСЛЯМОВА. А ось нижче приклад однієї з таких можливих - спільних молитов (Молитва за спасіння народу й держави Української та втихомирення в ній розбрату і ворожнечі). "Господи Боже, Ісусе

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