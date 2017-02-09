УГКЦ та Міністерство закордонних справ України узгодили план співпраці

Патріарх УГКЦ Святослав (Шевчук) 7 лютого зустрівся з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним на прохання останнього. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Міністр ЗСУ висловив високу оцінку та вдячність УГКЦ за те, що вона всебічно, усіма своїми структурами підтримує в міжнародному вимірі Українську Державу. Він також належно оцінив співпрацю між дипломатичними службами УГКЦ і Української Держави.

Під час зустрічі обговорили найважливіші виклики, які стоять сьогодні перед Україною у сфері міжнародних стосунків. В результаті зустрічі було узгоджено план подальшої співпраці між Українською Греко-Католицькою Церквою та Міністерством закордонних справ України задля належного обстоювання на міжнародному рівні національних інтересів нашої Вітчизни.