Головного рабина Сочі хочуть депортувати з Росії

Депортація загрожує головному рабину Сочі Ар'є Еделькопфу.

Як повідомив він на своїй сторінці в соцмережі, підставою став підпункт 1 п.1 ст.7 закону "Про правове становище іноземних громадян у Росії" (виступ за насильницьку зміну основ конституційного ладу Росії, створення іншими діями загрози безпеці РФ або її громадян), повідомляє Інтерфакс-релігії.

"Тобто своїми діями ми створюємо загрозу безпеці РФ. Це непросте випробування згори. Але я довіряю Всевишньому і впевнений, що, з Божою поміччю, все буде добре", - написав рабин.

У свою чергу глава департаменту громадських зв'язків Федерації єврейських громад Росії Борух Горін, коментуючи ситуацію, заявив, що А.Еделькопфа за 16 років перебування в Сочі цікавило тільки одне - дати можливість сочинських євреям "жити повноцінним єврейським життям", а коли в Сочі в 2014 році проходила Олімпіада, "завдяки єврейській громаді сотні євреїв - спортсменів і туристів - могли молитися і отримувати кошерне харчування".

"Звинувачення рабина Еделькопфа, як і нещодавнє звинувачення рабина московської громади Серед Своїх Йосефа Херсонського, у порушенні міграційного законодавства мають одну спільну основу - прагнення надмірно завзятих чиновників отримати нові" зірочки "за проявлену активність в усуненні нібито існуючого "порушення законності", - зазначив Б.Горін, якого цитує в понеділок прес-служба ФЄОР.

Він також підкреслив, що такі рішення "дезорієнтують єврейську громаду, викликають серйозні побоювання за майбутнє єврейських громад в країні" та висловив надію на те, що, як і в випадку з Й.Херсонским, "це непорозуміння з'ясується".

У 2003 році з Росії було депортовано рабина Ростова-на-Дону Ельяшів Каплун і рабина Хаїма Фрідмана. У 2009 році - рабина Приморського краю Ісроеля Зільберштейна і рабина Ставропольського краю Цві Хершквіча, в 2013 році - ректора Міжнародного єврейського інституту економіки, фінансів і права рабина Олександра Фейгіна, в 2014 році - рабина Тули Зеєва Вагнера, а також була зроблена спроба депортації рабина Омська Ошера Кричевського. 27 січня 2017 року рабин московської громади Серед Своїх Й.Херсонский був затриманий за звинуваченням у порушенні міграційного законодавства. Однак суд, який відбувся 30 січня, зняв з нього всі звинувачення.