Проросійські муфтії злякалися "м'якої арабізації" кримських татар

Прокремлівські імами заявили про активізацію в Криму "ісламських радикальних сект".

Про це повідомляє "ДС", з посиланням на Newdaynews.ru.

Так, під час круглого столу, який організував підтримуваний Кремлем так званий муфтій Криму Еміралі Аблаєв, відзначилось, що арешти подаються як переслідування кримських татар, хоча їх причиною є "правопорушення в рамках забороненої екстремістської секти".

Окупанти, зокрема, побачили екстремізм в показових молитвах, які кримські татари влаштовують у дворах заарештованих. Крім того, стверджується, що кримських татар намагаються орієнтувати на зарубіжні арабські центри, що діють через уряд України.

"У наявності процес" м'якої арабізації"кримських татар. Все це не може не турбувати! І ми звертаємося до керівництва Республіки Крим, до керівництва Російської Федерації з проханням звернути увагу на небезпеку, яка виходить від радикальних і екстремістських сект", - заявили учасники круглого столу.