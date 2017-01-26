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Заступник міністра культури РФ допускає можливість передачі Церкві об'єктів Херсонеса
1 лютого 2017, 13:41 | Державно-конфесійні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
Об'єкти державного історико-археологічного музею-заповідника "Херсонес Таврійський" за певних умов можуть передати Кримської єпархії УПЦ (МП), заявили в Мінкультури РФ, повідомляє Інтерфакс-релігія.
"У разі, якщо Російська Православна Церква підтверджує, що ці будівлі їй потрібні, ми зобов'язані будемо віддати будівлі колишнього монастиря. Так по закону", - заявив перший заступник міністра культури Володимир Аристархов, якого цитує у вівторок "Російська газета".
За його словами, Херсонес - унікальний пам'ятник, який має значення не тільки для вітчизняної культури, науки, музейної справи, а й для історії Церкви.
"Наскільки я знаю, питання перебуває на контролі особисто у Святішого Патріарха. Припускаю, що і подальша доля цих об'єктів буде предметом консультацій між Церквою і нашим міністерством", - зазначив чиновник.
Він додав, що, хто б не був власником будівель, держава дбатиме про збереження пам'ятки і домагатися повного дотримання всіх норм ЮНЕСКО.
У свою чергу директор Інституту археології РАН Микола Макаров заявив, що споруди, на які претендує Кримська єпархія, займають центральну частину території стародавнього Херсонеса.
"Двох організацій тут не розмістити. Має бути вибір між музеєм і монастирем. З втратою Херсонеса як музею, де так яскраво представлено античність і візантійську спадщину, ми втратимо археологічний пам'ятник, який з'єднує Росію з античною цивілізацією", - вважає він.
Раніше єпархія заявила про плани звернутися в Росмайно з проханням про передачу їй в безоплатне користування 24 об'єктів, які входили в майновий комплекс Херсонеського чоловічого монастиря в Севастополі (нині належать музею-заповіднику). При цьому вона заявила про готовність шукати компромісні рішення щодо долі об'єктів Херсонеса - наприклад, укласти договір про спільне використання або розглянути інші пропозиції. У минулому році єпархія на аналогічний запит отримала відмову через неправильно складених документів.
У 2013 році заповідник був внесений до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а в грудні 2015 року, після окупації Криму Росією, указом Путіна віднесений до особливо цінних об'єктів культурної спадщини народів РФ. До складу установи входять середньовічні фортеці, стародавнє городище, ділянки унікальною сільськогосподарської округи.
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