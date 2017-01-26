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Мінкультури закликало керівництво УПЦ (МП) та її вірних публічно засудити військову агресію Росії проти України
1 лютого 2017, 11:10 | Державно-конфесійні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
У Мінкультури висловили занепокоєність випадками відвертої антиукраїнської діяльності священнослужителів УПЦ (МП) на окупованих територіях та просять церковне керівництво надати їй належну канонічно-дисциплінарну оцінку. Таку ж оцінку антиукраїнським діям представників УПЦ (МП) вони хочуть отримати й від правоохоронних органів.
Про це йдеться у заяві Міністерства культури.
У Мінкульті наводить конкретні приклади, коли священнослужителі УПЦ (МП) відкрито маніфестували свою антиукраїнську, сепаратистську та нетолерантну до інших Церков позицію.
Зокрема, 16 листопада 2016 року секретар Сімферопольської і Кримської єпархії УПЦ (МП) Олександр (Якушечкін) у присутності митрополита Лазаря (Швеця) під час пленарного засідання Різдвяних освітніх читань «Крим. Уроки століття. 1917 – 2017» заявив, що раніше кримським педагогам доводилося «викручуватися» й вигадувати виправдання, чому в кримських школах досі розмовляють російською та не святкують день народження ОУН-УПА.
«Але настав 2014 рік, і ми зробили свій історичний вибір. Сталося те, про що багато хто і мріяти не міг. Ми повернулися додому». – сказав він.
Як йдеться у заяві Мінкультури, на цю антиукраїнську заяву митрополит Лазар жодним чином не відреагував, що можна сприяти як однозначну солідарність із нею та всіма наслідками, які вона тягне за собою.
Інший випадок, який наводять у заяві, стосується виступу Митрополита УПЦ (МП) Митрофана (Юрчука) під час встановлення проросійськими бойовиками-терористами у Луганську закладного каменю для спорудження пам’ятника князю Олександру Невському.
«Святий Олександр Невський займає особливе місце в історії нашої Вітчизни, оскільки в ньому гармонійно поєднано прекрасні дари державного діяча, політика, воїна і разом з тим – глибоко віруючої людини, яка, керуючи своїм народом, прагнула наслідувати заповіді Господні. Не випадково ім’я Олександра Невського стало символом Росії, оскільки його подвиг, його життя – це приклад для всіх… Його пам’ять нагадує нам про єдність народів Святої Русі. Про що ми повинні молитися, просити Бога, це щоб не було розділення, а була єдність». – цитують слова митрополита Митрофана у заяві.
Згадали автори заяви і освячення митрополитом Феодосійським і Керченським УПЦ (МП) Платоном (Удовенком) сучасних зенітних ракетних систем ППО збройних сил Російської Федерації С-400 «Тріумф», які націлені на об’єкти в Україні та повністю інтегрованим до російської системи протиповітряної оборони.
Як наголошується у документі, Міністерство неодноразово зверталося до керівництва УПЦ (МП) щодо антиукраїнських висловлювань їхніх представників, проте у відповідь надходили типові листи-відповіді про «миротворчу місію Української православної церкви», «мирне врегулювання конфлікту на Сході Держави та збереження цілісності Батьківщини»…
«Однак зазначені вище патетичні висловлювання, які можна відшукати у поданих на адресу Міністерства листах, відверто дисонують із словами й справами тих представників кліру та вищого духівництва УПЦ, які не просто виправдовують, але й де-факто сакралізують збройну агресію Російської Федерації супроти України», - вважають автори заяви.
«У зв’язку з цим закликаємо керівництво Української православної церкви та її вірних публічно засудити військову агресію Російської Федерації проти України, визнану на міжнародному рівні, а також звернути особливу увагу та надати належну канонічно-дисциплінарну оцінку системним антиукраїнським висловлюванням й діям окремих представників кліру та вищого духовенства УПЦ, зокрема членам вищого органу церковного управління – Синоду, згаданим у нашому зверненні, – митрополитам Платону, Лазарю, Митрофану (останній, серед іншого, ще й очолює Відділ зовнішніх церковних зв’язків УПЦ), які зайняли відверту колабораціоністську позицію, відкрито співпрацюючи, морально виправдовуючи й духовно підтримуючи російських окупантів», - наголошують у Мінкульті.
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