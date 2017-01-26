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Бабин Яр перетворять на меморіал жертв Голокосту
30 січня 2017, 11:01 | Державно-конфесійні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
Столична влада працює над тим, щоби у Києві з’явився Меморіальний центр жертвам Голокосту «Бабин Яр», який стане музеєм пам’яті на місці страшного злочину і трагедії. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко з нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту, повідомляє прес-служба КМДА.
«Близько 6 мільйонів євреїв стали жертвами Голокосту, з них приблизно 2,5 мільйона – на території колишнього Радянського Союзу. Одним зі страшних місць, де масово знищували людей, був Бабин Яр у Києві. І наше завдання – зберегти пам’ять про цю трагедію, зробити все, щоби такий злочин проти людства ніколи не повторився!» – наголосив Віталій Кличко.
Меморіали Голокосту є в багатьох містах світу – Відні, Берліні, Варшаві, Нью-Йорку, Єрусалимі. Водночас в Бабиному Яру у Києві, на місці, де було вбито майже 100 тисяч людей – досі немає.
«Меморіал повинен бути! Наприкінці вересня ми підписали Декларацію про наміри створити Меморіальний центр жертвам Голокосту «Бабин Яр». До її реалізації долучаться відомі українські та міжнародні благодійники, історики, освітяни, лідери громадянського суспільства і міжнародні партнери. І робота вже розпочалася. Ми зробимо все, щоб у Києві з'явився такий меморіал, який стане символом увічнення пам’яті не тільки про тих, хто загинув, а й тих, хто рятував людей від смерті – Праведників», – зазначив мер Києва.
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