Порошенко і Гройсман привітали владику Філарета з 88-літтям

23 січня 2017, 10:51 | Державно-конфесійні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

ima-d.gifПрезидент Петро Порошенко привітав Патріарха Філаретаз днем народження, який припадає на 23 січня.

«Сьогодні Його Святості виповнюється 88 років. Від імені українського народу вітаю Вас! Многії літа, Святіший Владика!», - написав Порошенко у Facebook.

Президент додав, що «глибоко символічно, що Патріарх Філарет, народжений у Донецькій області, нині перебуває в окупованому селищі Благодатне Амвросіївського району, де гордо несе прапор українства, плекає ідею незалежної Української Церкви».

Привітав Філарета також прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє Тиждень.

«Щиро вітаю Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета з 88-річчям! Вдячний за Вашу віру, молитви і патріотизм, який сьогодні об'єднує весь український народ. Довголіття і міцного здоров'я!» - написав Гройсман.

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теги до статті:Володимир Гройсман,Петро Порошенко,Філарет (Денисенко)
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