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Порошенко і Гройсман привітали владику Філарета з 88-літтям
23 січня 2017, 10:51 | Державно-конфесійні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
Президент Петро Порошенко привітав Патріарха Філаретаз днем народження, який припадає на 23 січня.
«Сьогодні Його Святості виповнюється 88 років. Від імені українського народу вітаю Вас! Многії літа, Святіший Владика!», - написав Порошенко у Facebook.
Президент додав, що «глибоко символічно, що Патріарх Філарет, народжений у Донецькій області, нині перебуває в окупованому селищі Благодатне Амвросіївського району, де гордо несе прапор українства, плекає ідею незалежної Української Церкви».
Привітав Філарета також прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє Тиждень.
«Щиро вітаю Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета з 88-річчям! Вдячний за Вашу віру, молитви і патріотизм, який сьогодні об'єднує весь український народ. Довголіття і міцного здоров'я!» - написав Гройсман.
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