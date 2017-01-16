У Полтаві затвердили програму зі святкування #R500

Представники влади та очільники протестантських конфесій Полтавщини провели 17 січня круглий стіл, під час якого радилися щодо програми заходів, присвячених 500-річчю Реформації.

«Власне, відзначення цієї дати вже почалися у нашій області ще 25 грудня, коли вперше на Полтавщині на офіційному рівні відзначали Різдво за Григоріанським календарем. Подальша ж програма буде потужною. Вона включатиме два напрями – науковий і культурно мистецький», — сказав начальник начальник управління культури Полтавської облдержадміністрації Геннадій Фасій.

Науково практична конференція за участю провідних науковців відбудеться у березні в Полтавській аграрній академії, потім ще три – у Полтавському педагогічному університеті.

Крім того, передбачені спортивні змагання, лекції та зустрічі з учнівською молоддю. Напередодні Великодня протестанти запланували провести колективне прибирання і потім спільну молитву, — повідомляє полтавський власкор РІСУ.