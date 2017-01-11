Суд в окупованому Криму залишив під арештом ще двох кримських мусульман

Суд в окупованому Криму залишив під арештом двох фігурантів справи "справи Хізб ут-Тахрір".

Про це у facebook повідомив адвокат Еміль Курбединов у відеозверненні за результатами засідання суду, пише Українська правда.

Суд відхилив скаргу Вадима Сірука і Емір-Усеіна Куку.

Вадим Сірук у своєму виступі в дебатах заявив про фабрикацію кримінальної справи відносно нього та інших мусульман в Криму.

У вівторок, 10 січня, підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя продовжив арешт чотирьом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" Ремзі Меметову, Енверу Мамутову, Зеврі Абсеітову і Рустему Абильтарову до 12 квітня.

Як відомо, 12 травня 2016 року в окупованому РФ Бахчисараї російські силовики провели серію обшуків в будинках мусульман, а також в місцевому кафе.

В результаті були затримані четверо бахчисарайців.

ФСБ Криму підозрює їх в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", визнаної в Росії терористичною.

Представники міжнародної ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір" називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії.

Верховний суд Росії заборонив "Хізб ут-Тахрір" в 2003 році, включивши в список 15 об'єднань, названих "терористичними".

У грудні 2016 року координатор об'єднання "Кримська солідарність" Абдурешит Джеппаров повідомив, що кримські політв'язні, обвинувачені у "справі Хізб ут-Тахрір", піддаються активному моральному і фізичному тиску з боку співробітників.