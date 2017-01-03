Департамент держави: Патріарх Філарет пояснив залежність РПЦ від Кремля

5 січня 2017, 11:36 | Державно-конфесійні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

k17.jpg-fff.jpgПатріарх Кирил допомагає російській владі підпорядкувати своїм впливом Україну.

Про це заявив Патріарх Київський і всієї Руси-України УПЦ КП Філарет, передає ВВСсСNN з посиланням на "Радіо Свобода".

"Патріарх Кирил говорить те, що потрібно російській державі. Росія хоче підпорядкувати своєму впливу Україну, і в цьому допомагає Церква, в тому числі, і Патріарх Кирил. Тому він і заявляє, що автокефалії немає в Україні, і ніколи не буде. Тому що та країна не хоче визнати, що Україна стала незалежною. Ця брехня, яку говорить Патріарх Кирил, безпосередньо залежить від позиції Кремля. І якби Кирил був вільним від позиції держави, він би таких речей не говорив ", - заявив Патріарх Філарет.

Він зазначив, що російська Церква з 17 століття перебуває в залежності від держави.

"У 17 столітті йшла боротьба між царем і Патріархом, там переміг цар. Церква стала департаментом держави. У ще більшу залежність російська Церква потрапила в радянські часи. І навіть тепер, коли безбожжя переможене - російська Церква перебуває у залежності від держави", - пояснив Патріарх.

 

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теги до статті:Державно-конфесійні стосунки в Росії,Кирил (Гундяєв),Філарет (Денисенко)
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