Ще одного фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» відправили на психіатричну експертизу

Фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» Ремзі Меметова 29 грудня вiдправили на проходження примусової психіатричної експертизи. Про це Крим.Реалії розповів син затриманого Дилявер Меметов.

«Сьогодні батька (Ремзі Меметова – КР) забрали до Сімферопольської психіатричної лікарні №1. Забрали тому, що слідчі заходи передбачають проведення слідчої експертизи. За фактом експертиза, що триває не більш ніж дві години, перетворилась на примусову госпіталізацію терміном майже на місяць. Зараз є інформація тільки про мого батька, про решту членів «бахчисарайської четвірки» поки відомостей немає», – сказав син затриманого.

Він додав, що зараз у Ремзі Меметова діагностували артроз і гіпертонічну хворобу другого ступеня.

«Через відсутність лікування й медикаментів, ці хвороби прогресують», – розповів Дилявер Меметов.

За словами Меметова, з попереднього досвіду проведення психіатричних експертиз над фігурантами «справи Хізб ут-Тахрір», лікарі ставили питання, які «жодним чином не відносяться до психіатрії, але в той же час, жодних показань із затриманих не міг вибити».

Дилявер Меметов заявив, що ні до яких організацій вони не зверталися, тому що «це процедура примусова, й ніхто від неї не дінеться».

«Спочатку передбачається співпраця зі слідством. А про яку співпрацю може йтися, якщо всі обвинувачені не визнають своєї провини? А якщо вони не хочуть співпрацювати, значить, будуть примусово доставлені до психіатричної лікарні. Тому ми ці питання висвітлюємо тільки в соціальних мережах і за допомогою журналістів», – пояснив Меметов.

12 травня в Бахчисараї російські силовики провели серію обшуків у будинках мусульман, а також у місцевому кафе. В результаті були затримані четверо бахчисарайців: Зеврі Абсеїтов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов. Російське ФСБ Криму підозрює їх в участі в організації «Хізб ут-Тахрір», визнаної в Росії терористичною.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього й кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії. Верховний суд Росії заборонив діяльність «Хізб ут-Тахрір» 2003 року, включивши організацію до переліку 15 об'єднань, названих «терористичними».