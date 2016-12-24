Кабмін надалі просуває інтереси ЛГБТ у закони України, незважаючи на протести Церков

Кабінет Міністрів подав на розгляд Парламенту законопроект, який запроваджує поняття “сексуальна орієнтація” та “гендерна ідентичність” не лише до трудового кодексу, а й до інших законів України.

Це передбачено урядовим проектом Закону № 5511 від 08.12.2016 року про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо трудових прав, повідомляє Інститут релігійної свободи.

Зокрема, до статті 11 Закону України «Про зайнятість населення» пропонується таке доповнення:

“Держава гарантує особі право на захист від будь-яких проявів дискримінації у сфері зайнятості населення за ознаками… гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації”.

Крім цього, пункт перший статті 24-1 Закону України «Про рекламу» пропонується викласти в новій редакції:

“Забороняється в рекламі про вакансії (прийом на роботу) висувати вимоги за ознаками… сексуальної орієнтації”.

Раніше у зверненнях до Уряду та Верховної Ради Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій застерігала, що на фоні існуючого антидискримінаційного законодавства наполегливе доповнення трудового кодексу поняттями “сексуальна орієнтація” та “гендерна ідентичність” може сприйматися як “один із перших кроків до легалізації в Україні так званих одностатевих шлюбів (реєстрації одностатевих партнерств)”, що є неприпустимим і згубним для суспільства, як і гендерна ідеологія загалом.

Як альтернатива, релігійні діячі пропонували використовувати в законодавстві України з протидії дискримінації поняття “стать” та “статевість”, які є ідеологічно нейтральні.

Окрім цього, законопроектом № 5511 передбачено:

“Cтатутами… релігійних організацій та заснованих релігійними організаціями юридичних осіб можуть встановлюватися переваги для їх засновників (учасників) і членів при одержанні роботи, переведенні на іншу роботу та залишені на роботі при вивільненні”.

У пояснювальній записці Уряд зауважує, що проект Закону підготовлено на виконання пунктів 6, 8 і 9 Переліку планів імплементації актів законодавства ЄС, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.01.2015 № 34-р, щодо реалізації Плану імплементації Директиви Ради ЄС № 98/59/ЄС від 20.07.1998, Плану імплементації Директиви Ради ЄС № 2000/43/ЄС від 29.06.2000 щодо імплементації принципу рівності між особами незалежно від расової чи етнічної приналежності, Плану імплементації Директиви Ради ЄС № 2000/78/ЄС від 27.11.2000, що встановлює загальну систему рівності у сфері зайнятості і професійної діяльності.

Варто нагадати, що у листопаді 2015 року під час наполегливого лобіювання законопроекту № 3442, який увів у законодавство України нові поняття “сексуальна орієнтація” та “гендерна ідентичність”, тодішній голова Верховної Ради та нинішній Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман анонсував появу в Уряді уповноваженого з питань сім'ї і сімейних цінностей.

Однак вже після того, як Володимир Гройсман обійняв посаду Прем'єр-міністра, Кабінет Міністрів прийняв Постанову № 564 від 23.08.2016 року про ліквідацію посади Урядового уповноваженого з питань сім'ї, запровадженої на початку року його попередником.

Як повідомляв ІРС, у грудні 2016 року представники Уряду України вдруге підтримали створення посади Незалежного експерта ООН з питань сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності (так званого Експерта ООН з прав ЛГБТ) – тепер вже під час голосування Генеральної Асамблеї ООН.