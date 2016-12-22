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У Чернівцях протестанти хочуть назвати парк на честь Реформації
22 грудня 2016, 10:00 | Світ протестантизму | 0 | | Код для блогу | |
В Чернівецькій області розпочато підготовку до відзначення 500-річчя Реформації. Які заходи заплановані на Буковині на 2017 рік, журналістам розповіли в середу, 21 грудня, в обласній державній адміністрації представники трьох найбільших протестантських Церков, — повідомляє власкор РІСУ Наталя Фещук.
З журналістами спілкувалися голова обласного об’єднання Церкви Християн Віри Євангельської П’ятидесятників Петро Карпов, президент Буковинської конференції Церкви Адвентистів Сьомого Дня Павло Кирилюк та представник обласного об’єднання Церкви Євангельських Християн-Баптистів, голова міжконфесійного оргкомітету з відначення 500-річчя Реформації на Буковині Василь Нагірняк.
Як повідомив головний спеціаліст відділу охорони культурної спадщини, національностей та релігій управління культури Чернівецької ОДА Сергій Бухаров, у Чернівецькій області майже 40 відсотків релігійних громад належать до протестантських церков.
З нагоди ювілею Реформації у Чернівцях вже підготували попередній план заходів. Зокрема, вже відомо, шо столиця Буковини буде включена у перелік міст, які наступного року відвідає Вернон Сміт, лауреат Нобелівської премії з економіки 2002 року, протестант. Для молоді міста передбачається проведення тематичних лекцій у навчальних закладах краю, флеш-мобів, спрямованих на донесення інформації про протестантизм.
Ювілейні заходи розпочнуться Різдвяним фестивалем 9 січня 2017 року, який відбудеться на Соборній площі. А впродовж року у Чернівцях будуть проведені музичні фестивалі, тематичні форуми та виставки, соціальні та культурно-просвітницькі заходи.
У лютому місяці протестантські церкви запросять преставників Церков та релігійних організацій, інтелігенцію, науковців, владу на молитовний сніданок, який відбудеться у Чернівецькому національному університеті.
«У квітні у драмтеатрі ім. О. Кобилянської відбудеться Пасхальний концерт, — розповів Василь Нагірняк. – У жовтні на Соборній площі відзначимо День Біблії. Дуже цікавий захід запланований на травень – «Історичні місця Реформації». Це буде такий прес-тур для журналістів краю, який познайомить з тими містами і селами, які стали частинкою історї протестантизму на Буковині. Наприклад, відвідаємо село Верхні Петрівці Сторожинецького району, де була побудована перша у краї баптистська церква. Впродовж року у нас запланована дуже багато заходів. Також ми вже підготували макети білбордів до 500-ліття Реформації, які невдовзі з’являться на вулицях Чернівців».
На сьогодні Церква Євангельських Християн-Баптистів в Чернівецькій області представлена 167-ма релігійними організаціями: 1 обласне об’єднання, 159 громад, 3 місії, 4 духовних навчальних заклади. Громади обслуговує 370 церковнослужителів, успішно діє 100 недільних шкіл. При обласному об’єднанні ЄХБ в с. Малинівка (Новоселицький район) працює Чернівецький обласний реабілітаційний центр по реабілітації алкозалежних та наркозалежних осіб.
Обласне об’єднання підтримує духовні потреби ув’язнених у Сокирянській виправній колонії. На території виправної колонії побудований молитовний будинок.
Церква Християн Віри Євангельської П’ятидесятників в Чернівецькій області – це 106 релігійних організацій: 1 обласне об’єднання, 89 громад, 1 місія, 2 навчальних духовних заклади. Громади обслуговують 410 церковнослужителів. При громадах діють 70 недільних шкіл.
Церква Адвентистів Сьомого Дня в області представлена 95 релігійними організаціями. Серед них: 1 обласне об’єднання, 2 місії, 1 духовний навчальний заклад та 91 релігійна громада.
Представники трьох найбільших протестантських Церков хочуть, аби у Чернівцях парк Жовтневий був перейменований на парк Реформації, і в ньому з’явився пам’ятник Біблії. В середині жовтня на сайті Чернівецької міської ради була зареєстрована відповідна петиція «Декомунізація: Жовтневий парк перейменувати на парк Реформації». Вона набрала потрібну кількість голосів. Міська топонімічна комісія не підтримала пропозицію про перейменування парку Жовтневого на парк Реформації. Однак остаточне рішення — за депутатами міської ради.
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